La sécurité juridique : un concept malmené en Belgique, ce qui fait fuir les capitaux vers l'étranger

La sécurité juridique a des conséquences positives importantes. Lorsque les lois sont claires, stables et prévisibles, les gens ont confiance dans le système juridique. Cela protège leurs droits et libertés, tout en favorisant la stabilité économique. En somme, la sécurité juridique contribue à une société juste, confiante et prospère. A contrario, l’insécurité en matière fiscale a des conséquences négatives importantes. Elle crée de l’incertitude et de la complexité pour les contribuables, rendant difficiles la compréhension et le respect des règles fiscales.

Les litiges fréquents et les coûts supplémentaires liés aux contestations fiscales se multiplient. L’insécurité impacte les investissements et l’activité économique. Elle favorise la fuite des capitaux vers des juridictions fiscales plus avantageuses et contribue à l’évasion fiscale. Elle érode la confiance des contribuables. Enfin, elle crée des distorsions et des inefficacités économiques.

La sécurité juridique n’est pas le produit du hasard

Pour renforcer la sécurité juridique, plusieurs mesures clés peuvent être prises. Tout d’abord, il est essentiel d’élaborer des lois claires et compréhensibles, évitant les ambiguïtés. La stabilité législative est également importante, en limitant les changements fréquents et imprévisibles de la législation. Il est crucial de restreindre l’application rétroactive des nouvelles lois afin de protéger les droits acquis. L’indépendance judiciaire est essentielle pour garantir des décisions impartiales et basées sur le droit. L’accès à la justice doit être équitable et abordable, en réduisant les délais de procédure et en offrant des alternatives de règlement des litiges. Impliquer les parties prenantes dans l’élaboration des lois et assurer une formation juridique adéquate sont également importants. La transparence et la communication, ainsi que l’évaluation régulière des lois existantes, contribuent à renforcer la sécurité juridique. Enfin, une interprétation cohérente des lois par les tribunaux garantit une application prévisible. En combinant ces mesures, la sécurité juridique peut être renforcée, instaurant confiance, stabilité et respect de l’État de droit.

La sécurité juridique s’éloigne progressivement

Appliqués à notre Belgique et au cadre fiscal, tous les éléments de renforcement de cette sécurité sont au rouge. Quelques exemples ? Les lois sont de plus en plus complexes et de moins en moins bien rédigées. L’exemple de la réglementation sur les droits d’auteur est criant. La complexité du régime de déduction de nos voitures est un imbroglio de formules, de périodes et de catégorisations, rendant l’application parfaite presque impossible. La stabilité législative est une farce : elle n’existe pas. Les multiples ajustements montrent que notre pouvoir exécutif n’est pas du tout intéressé par la continuité. Le terme "réforme" en est d’ailleurs le meilleur révélateur des intentions. La nouvelle procédure fiscale (nouveaux délais) est nettement déséquilibrée, au seul bénéfice des fonctionnaires qui disposent dorénavant d’une période anormalement allongée. Les organes d’intermédiation (comme les services du ruling, des décisions anticipées) ont perdu leur indépendance, garante pourtant de son bon fonctionnement. La concertation est au plus bas.

Manque de confiance

Rarement la concertation de la part d’un cabinet ministériel n’a été aussi faible sur les dernières décennies. Les lois ne sont jamais évaluées, et quand elles le sont, elles le sont uniquement sur le plan budgétaire. Enfin, les tribunaux fonctionnent toujours bien mais leur lenteur fait de la justice belge un terrible handicap : une procédure fiscale en appel à Bruxelles prendra aujourd’hui un peu moins de quinze ans… Et vous voudriez plus de sécurité juridique ? Il semble qu’il faille malheureusement se contenter du dernier mot…

En pratique | La lutte contre le blanchiment d'argent s'intensifie: quels documents garder ?

Le système préventif du blanchiment d’argent est axé sur une responsabilité, toujours accrue, des entités qui sont concernées. Le but : que tous les secteurs assujettis à la loi (institutions financières, professionnels du chiffre, du droit, diamantaires, fédération belge de football, etc.) respectent un dispositif de mesures qui leur permettront d’identifier des opérations suspectes et les reporter aux autorités.

Le non-respect du dispositif préventif peut entraîner pour les entités assujetties, de lourdes sanctions. Dans la pratique, on constate toutefois une augmentation exponentielle de déclarations de soupçons à la Cellule de traitement de l’information financière (la Ctif), près de 100 % en deux ans. Dans un pays comme la France, les dénonciations n’équivalent même pas au double des déclarations belges. Devons-nous nous en féliciter ? Au regard de l’objectif, certainement. Toutefois, en Belgique, des questionnements existent depuis des décennies en ce qui concerne le blanchiment de la fraude fiscale, et ce, tant en ce qui concerne le volet préventif que l’infraction pénale en tant que telle.

Un projet de loi actuellement soumis au Parlement va encore, s’il est voté tel quel, amplifier les controverses sur le champ d’application de la loi quant à la fraude fiscale grave (par opposition à celle qui ne le serait pas) et risque de transformer notre banquier en véritable inspecteur des impôts. Il devrait pourtant y avoir moyen de punir la fraude fiscale grave en la définissant de manière précise (à l’instar d’autres États) et délimiter ainsi clairement ce qui est susceptible d’engendrer l’infraction de blanchiment.

En attendant, un conseil : à l’heure du digital et nonobstant les délais limités de conservation des documents (prescription fiscale, délais des banques), faites en sorte de conserver des dossiers qui permettront de justifier de l’origine de vos fonds car, dans le doute, les entités assujetties auront tendance à dénoncer.

