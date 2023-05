Revenus immobiliers, compte épargne, famille... Dix réflexes à adopter pour bien remplir sa déclaration fiscale

Situation de famille

1. Votre enfant travaille trop

Si vous avez un enfant qui a un job étudiant, veillez à ce qu’il ne gagne pas trop. Le risque est élevé de perdre sa charge fiscale. Concrètement, il ne peut disposer de ressources nettes supérieures à 3 490 euros (5 040 euros pour un parent isolé) et on ne tiendra pas compte de sa première tranche de rémunération nette de 2 910 euros (+ 20 % de charges). Maîtrisez les quatre règles de l’étudiant à charge, car elles sont différentes (charge fiscale, impôt dû, allocations familiales, emploi étudiant). Si l’enfant est un étudiant-entrepreneur, des règles particulières s’appliquent. Et dépasser le cap coûte cher !

2. La rente alimentaire de votre enfant a ses limites

Les rentes alimentaires payées par un ex-conjoint pour la charge d’un enfant sont en réalité un revenu dudit enfant. Mais il existe un risque que cet enfant ne reste plus à charge si cette rente alimentaire venait à dépasser certaines limites. Une première tranche de 3 490 euros est exonérée d’office. L’excédent ne peut dépasser 3 490 euros net (ou 4 362,50 euros brut), soit un total maximum de 7 852,50 euros.

3. Régime matrimonial

Votre régime matrimonial impacte votre déclaration car il détermine quels sont les revenus propres (à chaque conjoint) ou communs. Plus particulièrement pour les revenus mobiliers et immobiliers et certains revenus divers. Tenez-en compte car le traitement diffère selon le régime pour lequel vous avez opté (ou pas).

4. Un enfant est à charge d’un seul parent

Paradoxalement, la charge d’un enfant ne porte que sur un seul de ses parents. Si vous êtes séparés, vous pouvez dans certaines circonstances accéder à la co-parenté (charge fiscale partagée). Ne déclarez jamais les enfants deux fois !

5. Un aidant proche devient handicapé

Le nouveau régime de l’aidant proche permet d’obtenir une quotité exemptée revalorisée mais elle est nouvellement conditionnée. Complétez bien votre déclaration (codes différents) en tenant compte de l’âge, de l’infirmité et du fait que vous pourrez continuer à bénéficier éventuellement de l’avantage "sans handicap du passé" : de quoi conserver vos droits pendant quatre exercices de plus.

Revenus immobiliers

6. RC non indexé

Déclarez toujours le RC non indexé dans votre déclaration. Ce montant sera alors ajusté. Si vous le faites à la place de l’administration, il sera doublement indexé.

Revenus mobiliers et divers

7. Compte d’épargne trop "généreux" (malgré la faiblesse des taux)

Chaque contribuable dispose d’une exonération des intérêts obtenus sur un compte d’épargne à concurrence de 980 euros par an. La tentation d’ouvrir plusieurs comptes discrètement est grande. Ce comportement peut offrir le sentiment de l’impunité car chaque banque applique le principe en prenant en compte les informations dont elle dispose. Déclarez toujours l’excédent.

8. Revenus de plateformes collaboratives

Si vous obtenez des revenus issus de plateformes collaboratives, distinguez ceux issus de plateformes reconnues ou non reconnues ; mais, quoi qu’il en soit, n’espérez pas que le fisc ne soit pas au courant : les échanges sont en place, vous êtes déjà connus du fisc !

9. Revenus du travail associatif

Attention, si vous recevez des revenus sous la forme d’indemnité du travail associatif, vous serez limité sur la base mensuelle et annuelle et en tenant compte (globalisation) des revenus issus de l’économie collaborative. La sanction est très sévère.

10. Cryptomonnaies : revenus mobiliers ou plus-values

Distinguez bien dans votre déclaration les revenus issus d’une opération de prêt ou de mise à disposition d’une opération d’achat et de vente, spéculative ou pas. Cette distinction est impactante sur l’impôt à payer mais aussi sur les bons codes de la déclaration qu’il y aura lieu d’utiliser.

Ce samedi, La Libre publie son traditionnel guide fiscal. Vous y retrouverez des trucs et astuces pour payer le juste impôt. Un gros volet sera également consacré à la première phase de la réforme fiscale, déposée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) en mars 2023. Exemples à l’appui, par statut, les experts sollicités pour l’élaboration du guide fiscal montrent qu’il y aura des gagnants, mais aussi beaucoup de perdants si le projet en discussion devait être entériné.

Rejoignez-nous également ce mardi 30 mai à 14h sur notre site web pour poser directement vos questions à Nicolas Stockmans, expert en conseil fiscal.