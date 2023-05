93% des contribuables ne modifient pas leur déclaration préremplie

Recommandations mises en œuvre

"Par rapport à l'enquête que nous avions menée il y a trois ans, la situation s'est fortement améliorée et le nombre de plaintes a été fortement réduit", explique Herlinde Martens, porte-parole du médiateur fédéral. À l'époque, en 2020, c'est la complexité de la déclaration fiscale qui expliquait la plupart des erreurs. Notamment au niveau des enfants à charge. Pour le contribuable, il ne pouvait pas y avoir égalité de traitement. Problématique, évidemment, que tous les parents qui pouvaient en bénéficier n'aient pas eu droit à cet abattement fiscal.

guillement Nous ne recevons que très peu de plaintes, moins de dix en 2022, concernant la proposition de déclaration fiscale simplifiée.

"Nous ne recevons que très peu de plaintes, moins de dix en 2022, concernant la proposition de déclaration fiscale simplifiée (PDS). Dans notre enquête de 2020, nous avions formulé plusieurs recommandations au SPF Finances. Nous avions recommandé entre autres de mieux informer les citoyens sur les données qui peuvent être manquantes, incomplètes ou incorrectes dans la proposition de déclaration simplifiée, de les informer explicitement du fait qu'ils peuvent obtenir une aide téléphonique et physique pour vérifier et corriger leur proposition de déclaration simplifiée et de les informer sur les critères utilisés pour attribuer les enfants à charge et sur les conséquences financières potentielles. Le SPF Finances a mis en œuvre ces recommandations qui sont désormais toutes pleinement rencontrées", explique-t-on du côté du médiateur fédéral. Qui poursuit : "L'information aux citoyens est, à présent, de meilleure qualité et les citoyens sont clairement informés qu'ils doivent bien vérifier le contenu de leur PDS." Ce qui nous est confirmé par des sources internes du SPF Finances.

Communication en amélioration

Le manque de transparence et la communication du SPF Finances étaient pointés du doigt. Là, aussi, des efforts ont été réalisés. "Le SPF Finances, par exemple, est passé en 2022 à un système de téléphonie centralisé géré par des collaborateurs des services extérieurs. Le médiateur fédéral a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet et a contacté le SPF Finances à plusieurs reprises. Ce dernier mentionne désormais des codes sur sa correspondance avec les citoyens, de sorte que ceux-ci ne doivent plus passer par un menu mais peuvent joindre un groupe de réponse désigné pour ces questions spécifiques", explique ainsi le médiateur fédéral dans son dernier rapport annuel publié fin avril.

Bref, après un coup d'arrêt il y a trois ans au niveau du nombre de PDS envoyées, le SPF Finances a remis la machine en marche. En 2023, 3,9 millions de déclarations préremplies ont été envoyées (record absolu), contre 3,769 millions en 2022, 3,716 millions en 2021 et 3,896 millions en 2020. À présent, les contribuables qui activent l'e-box sur MyMinfin entreront leur déclaration uniquement en ligne et ne la recevront plus en version papier. Une diminution des coûts économiques et écologiques, expliquait le SPF Finances lors de la dernière conférence de presse de présentation de la déclaration fiscale 2023. Si la fiabilité s'est améliorée, le SPF Finances dit "rester attentif." "Ce que l'on vise avec les PDS, ce sont les contribuables avec une situation fiscale stable. Mais cela peut vite évoluer", explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Plus de PDS à l’avenir encore

Et, à l'avenir, faut-il s'attendre à ce que le nombre de PDS continue à augmenter ? Oui ! "Nous cherchons chaque année à améliorer encore le préremplissage en fonction de la législation. Dans ce contexte, nous espérons pouvoir augmenter le groupe cible en incluant à l'avenir les personnes qui bénéficient de la réduction d'impôt pour frais de garde d'enfants. La première étape de ce futur préremplissage a été accomplie cette année avec le dépôt de fiches fiscales en ligne par de nombreux organismes de garde", nous explique le SPF Finances. Ce n'est pas encore parfait, à cet égard, nous dit-on, mais le train est en marche.

Est-ce pour autant qu'il faille tout prendre pour argent comptant avec la déclaration préremplie ? Non. "Ce n'est pas parce que nous ne recevons que très peu de plaintes que notre message aux citoyens a changé. Il faut bien sûr toujours vérifier les données sur la PDS", insiste le médiateur fédéral. Le retour de flamme peut être cuisant. De manière générale, toutes formes de déclarations confondues, le top cinq des codes pour lesquels il y a encore le plus d'erreurs, nous explique le SPF Finances, sont les codes 1228/2228 (pensions légales ordinaires), 1106/2106 (bâtiments non donnés en location), 1250/2250 (traitements, salaires), 1028/2028 (personne gravement handicapée) et 1030 (enfants fiscalement à charge).

Au-delà de l'aide en ligne lors du remplissage de la déclaration via Tax-on-Web, une brochure explicative se trouve aussi sur le site du SPF Finances (La brochure explicative).

