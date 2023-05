"Pour les ménages et les isolés à revenus modestes, il est difficile, voire impossible, de devenir propriétaire de leur logement énergétique, ce qui signifie qu'ils sont limités au marché locatif et/ou soumis à des coûts énergétiques plus élevés. C'est pourquoi nous avons décidé de proposer un crédit à 30 ans", précise la banque.

Cette option peut être "une solution pour les clients à revenus modestes (couple disposant de 3.500 euros net/mois et personne isolée disposant de 2.200 euros net/mois) afin qu'ils puissent financer l'acquisition d'un bien immobilier durable propre et unique ou bien des travaux d'économie d'énergie dans leur habitation propre et unique", poursuit-elle.

En 2022, chez BNP Paribas Fortis, le montant moyen emprunté était de 203.000 euros (+9% comparé à 2021), sur une durée moyenne de 223 mois (18,5 ans) pour une mensualité moyenne de 956 euros.