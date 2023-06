Taux des comptes épargne: pourquoi ça bloque ? Les banques peuvent-elles mieux rémunérer l'épargne ? Posez vos questions et suivez notre live

Suivez notre émission spéciale en direct à 14h05 avec Karel Baert, le CEO de Febelfin (Fédération belge du secteur financier), et Nicolas Claes, spécialiste en produits d'épargne chez Testachats. Et posez d'ores et déjà vos questions.