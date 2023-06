Certes, le compte Zesto de Renault Bank a de quoi interpeller l’épargnant en quête de bons rendements : il propose un joli 4 % de taux annuel pendant les trois premiers mois, et ensuite 2,50 %. Ce n’est pas sans rappeler la célèbre campagne de la Deutsche Bank Belgique de l’été 2005, qui offrait 7 % pendant trois mois et ensuite un taux annuel global de 2,50 %.

À première vue, le compte Zesto vaut le déplacement, d’autant que la banque vous offrira un bonus de 80 euros si l’encours est supérieur à 50 000 euros.

Mais il y a un hic : il faut "être une personne physique capable majeure, domiciliée fiscalement en France", précise le site de Renault Bank. La plupart des Belges peuvent donc faire une croix dessus.

Taxes en France

Ce n'est pas le cas partout. Chez BNP Paribas France, rien n'empêche un résident belge d'ouvrir un compte d'épargne. Là encore, il y a un frein majeur : la rémunération. "Dès le premier versement, votre argent vous rapporte 0,10 % brut par an. Et sans plafond", précise le site de la banque. Pas de quoi, justement, sauter au plafond.

Boursorama Banque propose un taux "exceptionnel" de 2 % sur le livret Bourso +. Il faut également ouvrir un compte à vue, toutefois gratuit. C'est encore 2,50 % chez Distingo Bank.

Pas de quoi faire passer son épargne outre-Quiévrain, d'autant qu'il s'agit, à chaque fois, d'un taux brut, que vous soyez résident français ou étranger. Pour un résident belge, "en règle générale, le montant d'impôt qui peut être retenu par la France est limité à 15 %", précise l'administration fiscale belge. C'est donc 15 % du rendement dans la vue.

Et du côté des Pays-Bas ? Là encore, la déception est de mise pour l’épargnant belge. Obtenir 1 % d’intérêt chez Rabobank ou ING est égal ou inférieur à bien des propositions sur le marché belge, même si pas mal de comptes proposent encore du 0,50 ou du 0,60 % sur base annuelle.

Des revenus à déclarer

Il est tellement plus facile d’ouvrir un compte auprès de Santander (2,25 % de taux annuel global pour l’argent restant en compte pendant 12 mois consécutifs) et de Medirect (2 % de taux annuel global) via Itsme ou en ligne. NIBC (2 % de taux annuel global) propose l’ouverture en ligne de ses comptes.

Là où l’épargnant pourrait trouver son bonheur, s’il veut placer son argent dans une grande banque, c’est au Luxembourg. Chez BGL (BNP Paribas), plusieurs comptes proposent une rémunération de 2 % pour le seul taux de base (pas de prime de fidélité). C’est bien plus que le 1,25 % pour l’argent restant en compte pendant 12 mois pour les premiers 100 000 euros du compte épargne plus de BNP Baribas Fortis. C’est 1,50 % de taux créditeur pour l’ING Orange Savings (1 % de taux annuel global pour le compte d’épargne classique chez ING Belgique).

Reste que ces revenus de l’épargne provenant de banques étrangères doivent être mentionnés dans votre déclaration fiscale - autant ne pas l’oublier car il y a un échange d’informations entre les différentes administrations fiscales - et ne bénéficient pas dans les faits de l’exonération fiscale pour les 980 euros d’intérêts accordée pour les comptes ouverts en Belgique. Ils seront donc taxés. Il est toutefois possible de contester la position rigide de l’administration auprès des tribunaux, et d’obtenir gain de cause.

C’est dire si, finalement, l’épargnant belge a plutôt intérêt à explorer le marché belge.