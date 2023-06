Pourquoi la chute des prix du gaz ne se ressent pas vraiment sur les factures d’énergie?

On est donc pratiquement revenu aux niveaux qu’on connaissait avant le début de la crise énergétique dont les prémices ont commencé il y a pratiquement deux ans, durant l’été 2021. C’est évidemment une bonne nouvelle, et on attend désormais que les fournisseurs d’énergie adaptent leurs tarifs. Ceux-ci ont déjà bien baissé ces derniers mois, et les nouveaux tarifs mis à jour au début du mois de juin vont dans le même sens, qu’on parle des contrats variables ou des contrats fixes.

Cependant, on s’attendait à une baisse plus marquée. Les tarifs – basés sur la consommation moyenne d’un ménage belge – variables ont baissé d’une dizaine d’euros par mois pour le meilleur contrat variable, idem pour le meilleur contrat fixe. La différence reste aussi marquée entre les deux types de contrats, puisqu’on parle d’un peu plus de 55€ par mois de différence. Les contrats fixes restent donc assez chers, même s’ils assurent une sécurité pour au mois un an.

Pour comprendre pourquoi ces prix ne baissent que légèrement, nous avons demandé des explications à la Febeg, la fédération des fournisseurs d’énergie. “Tout d’abord, il y a toujours un petit effet retard à constater entre l’évolution des prix sur les marchés de gros, et celle des tarifs des fournisseurs, explique Stéphane Bocqué, le porte-parole de la Febeg. Cela vaut aussi bien quand les prix partent à la hausse que quand ils baissent. Les fournisseurs ont besoin d’avoir un peu de recul pour constater ce qu’il se passe sur les marchés pour adapter leurs formules au mieux.”

On apprend aussi que cela peut aller un peu plus vite pour les fournisseurs-producteurs. “La majorité des fournisseurs actifs en Belgique achètent simplement de l’énergie sur les marchés de gros et subissent donc les évolutions des prix, rappelle-t-il. C’est donc un exercice difficile car le portefeuille de clients est devenu très imprévisible ces derniers mois. Il est donc difficile de calculer la prise de risque, notamment pour ceux qui devaient encore fournir de l’énergie à prix fixes durant la crise.”

Voilà qui explique donc une partie de ce phénomène, et on peut espérer que les tarifs du mois de juillet partent une nouvelle fois à la baisse. En résumé, vous pouvez signer un nouveau contrat fixe pour jouer la sécurité et payer un peu plus cher en fonction de votre consommation, mais attendre le début du mois de juillet n’est pas une mauvaise idée pour passer au fixe. Attention tout de même que la guerre en Ukraine garde une influence potentielle sur les prix. Aussi, les traders actifs sur le marché de l’énergie prédisent une hausse des prix pour l’hiver. Si on ne devrait pas revenir à des tarifs démentiels, on parle d’un prix qui devrait tourner autour de 40 à 45€. Mais ce ne sont que des projections.

Les taxes et frais divers représentent une grande partie de la facture

Enfin, et on le perdait un peu de vue ces derniers mois, le prix qu’on paye à son fournisseur ne comprend pas seulement que le prix de l’énergie. Des taxes, frais de transport, de réseau ou encore des accises représentent une partie non négligeable de la facture. “Avant la crise, la part de l’énergie sur le prix final ne représentait que 30 % de la facture, rappelle Stéphane Bocqué. Au plus fort de la crise, on est passé à 70 %, voire 75 %. Aujourd’hui, ces frais annexes reprennent leur place. En d’autres termes, 70 % du prix de la facture n’est pas lié au comportement du marché.”

Et si le taux de TVA est passé de 21 % à 6 % en avril 2022 et que cette mesure a été prolongée, un nouveau régime d’accises et d’application depuis avril 2023. Il est encore difficile de savoir quelle part prendront ces accises sur la facture, mais il faut s’attendre à ce que la part de la facture réservée aux taxes augmente dans les prochains mois, et surtout sur la facture de régularisation.