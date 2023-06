Fin du tarif social: attention à ne pas tomber sous le régime du fournisseur X !

L’année suivante, en pleine flambée des prix de l'énergie, l’accès au tarif social a constitué un sacré avantage. En effet, il a pu représenter une économie annuelle de 1.500 euros sur une facture d’électricité, et de 3.000 euros sur une facture de gaz.

À lire aussi

Plus de 20 % des contrats

Au premier trimestre 2023 , le tarif social représentait plus de 20 % des contrats d'électricité et de gaz des particuliers. Néanmoins, l'élargissement de février 2021 doit prendre fin le 30 juin prochain. Plus de 500.000 familles devraient donc se voir priver de l’accès au tarif social.

Avec quel impact sur leur facture ? Après la flambée de 2022, les prix sont repartis à la baisse ces derniers mois. Néanmoins, le tarif social reste nettement plus intéressant que les tarifs commerciaux des fournisseurs, surtout pour le gaz.

Selon la Creg, le régulateur fédéral de l’énergie, un contrat de gaz coûtait 1.465 euros par an, pour une consommation moyenne, contre à peine 694 euros pour le tarif social (sur la base des tarifs de mai 2023). Le surcoût était donc de 771 euros par an, pour un tarif commercial moyen (par rapport au tarif social). Pour l’électricité, la différence était plus restreinte : 1.263 euros par an pour un contrat commercial moyen, contre 1.078 euros pour le tarif social.

Craintes des CPAS

Contacté, Alain Vaessen, directeur général de la Fédération des CPAS, estime que la fin du tarif social élargi pourrait faire mal. "La crise énergétique n’est pas encore réglée, déclare-t-il. Nous avions donc plaidé pour le maintien du tarif social élargi, pendant une période tampon. Malheureusement, nous n’avons pas été écoutés et les CPAS commencent déjà à subir cette situation." Alain Vaessen redoute d’ailleurs que les CPAS voient affluer les dossiers liés à la fin du tarif social élargi durant cet été, au moment où de nombreux collaborateurs seront en vacances.

À lire aussi

Que doit faire concrètement une personne ayant le statut Bim et qui devrait perdre l’accès au tarif social ? Elle doit d’abord vérifier si elle ne rencontre pas une des cinq conditions donnant accès au tarif social de base, via des critères fédéraux en vigueur dans toute la Belgique. Par ailleurs, en Wallonie et à Bruxelles, d’autres catégories de la population peuvent aussi accéder au tarif social, si elles ne rencontrent pas un des cinq critères fédéraux.

Enfin, la Wallonie a mis en place, jusqu’au 31 août 2023, le statut de client protégé conjoncturel. "Mais on ne sait pas encore si cette mesure sera prolongée au-delà du 31 août prochain", explique Alain Vaessen. Bref, le système est ultra-complexe.

Attention au fournisseur X!

Actuellement, le tarif social peut être fourni via un fournisseur commercial (Engie, Luminus, Eneco ..) ou via les gestionnaires de réseau de distribution (Resa, Ores, Sibelga...).

Les personnes accédant au tarif social via un fournisseur commercial doivent recevoir (ou ont reçu) une offre de la part du fournisseur en question. "Le client reste libre d'explorer le marché et de choisir un autre fournisseur ou un autre produit, précise Stéphane Bocqué, communication manager de la Febeg, la Fédération des entreprises électriques et gazières. C'est pourquoi la communication contient également un lien vers les sites web de comparaison des prix des régulateurs régionaux et fédéral : le CompaCWaPE, le Brusim et le CREG-Scan".

À lire aussi

Mais le fait d’accéder au tarif social via son gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut poser des difficultés. Les clients Bim, ayant aujourd’hui accès au tarif social via leur GRD, pourraient ne pas recevoir d’offre de la part d’un fournisseur commercial. "Dans ce cas, il y a un risque de tomber sous le régime du fournisseur X, explique Jean-Michel Brebant, de chez Ores. Or la loi prévoit que ce soit le tarif le plus cher du marché qui soit appliqué via ce système du fournisseur X". Derrière le fournisseur X, il y a le GRD qui achète et livre l'énergie au client, pour éviter une coupure. Il est aussi possible de tomber sous ce statut quand on déménage sans prévenir son GRD. Bref, mieux vaut être vigilant.