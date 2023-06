Déclaration fiscale : quels sont les pièges à éviter si vous ne voulez pas payer trop d'impôts?

Mais ce léger vent d’insouciance ne doit pas faire oublier une échéance importante : d’ici 15 jours, les citoyens devront soumis à l’impôt devront avoir rempli et envoyé leur déclaration fiscale, version papier. Pour la version électronique, un délai de 15 jours supplémentaires est accordé, reportant donc l’échéance au 15 juillet. Et chaque année, des milliers de citoyens si prennent à la dernière minute, faisant surchauffer les serveurs fédéraux. Si la situation s’est améliorée ces dernières années, il n’était pas rare auparavant que le site pour remplir sa déclaration fiscale soit saturé.

Pour faciliter le remplissage des documents, le fisc a mis en place, il y a quelques années, une déclaration fiscale simplifiée dans laquelle toutes vos données (revenus, enfants à charge,…) sont préremplies. Toutes ? Non, certaines d’entre elles résistent encore et toujours aux inspecteurs des impôts. Résultat : ces déclarations préremplies comportent parfois des oublis ou des erreurs.

Début mai, le SPF Finances avait ainsi confirmé que des erreurs dans le remplissage automatique des déclarations simplifiées avaient touché pas moins de 100.000 contribuables. Si ces derniers ont depuis reçu les informations nécessaires pour corriger leurs fiches fiscales, il n’est pas impossible que d’autres oublis soient repérés. Le SPF Finances invite d’ailleurs les contribuables à vérifier leur déclaration avant de l’envoyer.

Si chaque déclaration a ses propres particularités, certains postes doivent être particulièrement surveillés.

1. Votre numéro de compte

C’est a priori une évidence mais vérifiez bien le compte sur lequel l’administration devra vous rembourser des impôts trop perçus. Chaque année, de nombreuses personnes qui ont changé de compte en banque oublient de le signaler. Ce qui retarde le remboursement, le fisc n’ayant pas forcément connaissance de ces changements.

2. La composition de votre ménage

Il arrive parfois que le nombre d’enfants à charge ne soit pas indiqué, notamment lorsqu’une naissance a agrandi la sphère familiale. Or, cela a un impact sur votre imposition. Idem si vous avez changé de statut : cohabitation légale, mariage, divorce…

3. Les dépenses donnant droit à des réductions d’impôts

Si vous avez recours à des titres-services, si vous optez pour une assurance protection juridique, si vous capitalisez pour une épargne-pension, par exemple, vous avez droit à une réduction d’impôts. Mais les organismes privés chargés de communiquer ces données au fisc le font parfois avec retard. Et ces données ne peuvent plus être préremplies. Mieux vaut donc prendre quelques minutes pour tout vérifier. Il en va de même pour les éventuels dons à des associations que vous auriez effectués en 2022.

4. Le revenu cadastral d’un bien immobilier revendu

Si vous avez vendu un bien immobilier l’an dernier, il peut s’avérer que le fisc n’ait pas été mis au courant du changement de propriétaire à temps. Et que soit prérempli le revenu cadastral pour l’année entière. Or, celui-ci n’est redevable que pour la durée pour laquelle le bien était encore en votre possession. “Si vous n’avez été propriétaire de votre bien qu’une partie de l’année 2022, mentionnez alors le revenu cadastral en proportion de la période pendant laquelle vous étiez propriétaire.”

Prenons l’exemple d’un appartement revendu le 17 novembre et qui dispose d’un revenu cadastral de 1.500 €. Au lieu d’indiquer 1.500 € dans la case adéquate, il faudra remplir le résultat de l’opération suivante : (1.500/365)*320. Soit 1.315 €.

De même, une réduction d’impôt est également prévue pour les installations de borne de recharge faites entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024. Un montant passé de 1500 à 1750 €.

5. Les frais de garde

Si vous avez payé des frais de garde d’enfants (crèche, stages, garderie…), vous avez droit à des réductions d’impôts sur une base maximale de 14,4 € par jour et par enfant de moins de 14 ans (ou de moins de 21 ans en cas de handicap lourd). Et cela vaut le coup : il est possible de récupérer 45 % de cette somme, soit 6,48 euros par jour de garde effective. Mais certains organismes ne communiquent pas de façon digitale ces informations au fisc. Exigez d’eux une attestation fiscale et remplissez ensuite le code 1384 de votre déclaration d’impôt.