Photovoltaïque en Wallonie : les installations renforcées en 2024 vont-elles perdre le bénéfice du compteur qui tourne à l’envers ?

Toutes les installations photovoltaïques réceptionnées d’ici le 31 décembre 2023, en Wallonie, pourront bénéficier du compteur qui tourne à l’envers jusqu’à la fin 2030. Et cela peu importe si l’habitation est équipée d’un compteur classique ou d’un compteur intelligent.

De nombreux Wallons souhaitent donc installer leurs panneaux avant la date fatidique du 1er janvier 2024. Suite à ce changement de régime imminent, les installateurs sont pris d’assaut. Il arrive d’ailleurs que certains devis soient clairement exagérés…

On discute au niveau wallon

Ce changement de régime agite également la classe politique wallonne, en ce moment. En effet, le gouvernement wallon se demande comment seront traités les prosumers actuels, qui apporteraient une modification à leur installation photovoltaïque en 2024. Soit pour remplacer un panneau ou un onduleur défectueux ; soit pour augmenter la capacité de l’’installation (afin, par exemple, d’alimenter une voiture électrique).

Ces installations upgradées en 2024 seront-elles privées entièrement du bénéfice du compteur qui tourne à l’envers ? Ou est-ce uniquement le surplus de capacité qui en sera privé ? Contacté, le cabinet de Philippe Henry (Ecolo), le ministre wallon de l’Energie, indique que la question n’est pas tranchée. Son porte-parole ne veut pas en dire plus, le sujet étant manifestement sensible.

Selon nos informations, certains partis ont plaidé en faveur d’un système hybride. Ainsi, la capacité photovoltaïque “initiale” bénéficierait encore du compteur qui tourne à l’envers, mais pas le surplus. Mais cette idée ne semble pas faire l’unanimité. “Pratiquement, c’est impossible à mettre en place, explique une source. Comment savoir si ce sont les vieux ou les nouveaux panneaux qui ont produit”.

Tout dépend de la taille

De son côté, l’ASBL BeProsumer a fait part de ses propositions au ministre Henry. Selon l’ASBL, une petite hausse de capacité (1 KVA) réalisée en 2024 doit permettre au prosumer de conserver le bénéfice du compteur qui tourne à l’envers, pour l’intégralité de l’installation. Une hausse plus importante (jusqu’à 2 KVA), couplée à l’installation d’une batterie, doit aussi permettre de conserver le bénéfice du compteur qui tourne à l’envers, selon Beprosumer. “Mais il ne s’agit que de propositions, on ne sait pas ce que va faire le gouvernement wallon”, explique Regis François, président de Beprosumer.

Une autre question sensible a été posée par le député wallon, Manu Douette (MR). Quid si votre installateur ne respecte pas les délais ? “Il y a actuellement un long délai entre la commande et l’installation des panneaux photovoltaïques, déclare-t-il. Si on commande maintenant, il est encore possible de recevoir ses panneaux d’ici le 31 décembre 2023, mais ce n’est pas certain. J’ai donc proposé que les personnes ayant signé un bon de commande avant la fin de l’année puissent rester sous le régime du compteur qui tourne à l’envers, même si le placement a lieu plus tard. Malheureusement, Philippe Henry m’a répondu que l’Europe l’interdisait”.

Bref, le photovoltaïque fait à nouveau parler de lui en Wallonie.