Sera-t-il toujours financièrement intéressant d’investir dans le photovoltaïque en Wallonie en 2024 ?

1. Quel est le système actuel ?

Aujourd’hui, le fournisseur (Engie, Luminus…) rachète l’électricité du prosumer au même prix qu’il la lui vend. Et cela alors que l’électricité coûte généralement plus cher en soirée qu’en journée (au moment où le prosumer vend son électricité au fournisseur). Le système actuel, appelé compteur qui tourne à l’envers ou compensation, est donc très intéressant. Notons néanmoins que certains fournisseurs (Mega, Octa + …) prévoient des frais spécifiques pour leurs clients prosumers, ce qui réduit un peu l’avantage du compteur qui tourne à l’envers.

2. Quel sera le système après 2023 ?

À partir de 2024, le prosumer devra payer l’ensemble des coûts (électricité, frais de réseau, taxes) quand il prélève de l’électricité sur le réseau. Il sera donc traité exactement comme un consommateur qui n’a pas de panneaux sur son toit. En revanche, le prosumer sera rémunéré par son fournisseur quand il injectera son surplus d’électricité sur le réseau. Et quand il consommera lui-même l’électricité de ses panneaux, il ne paiera rien du tout (comme aujourd’hui).

Le photovoltaïque en Wallonie ©IPM Graphics

3. Qu’est-ce qui est plus intéressant ?

Lorsque le système du compteur qui tourne à l’envers ne sera plus d’application, le fournisseur prévoira deux tarifs différents : celui auquel il vend l’électricité à son client prosumer, et celui auquel il la rachète. Et, sans surprise, le fournisseur rachètera l’électricité à un prix nettement inférieur à son prix de vente. Ce n’est pas forcément illogique, puisque le prosumer revend son électricité en journée, lorsqu’elle est abondante et bon marché.

4. Autoconsommer devient important

Par ailleurs, le nouveau système aura le mérite d’inciter les prosumers à auto-consommer un maximum leur propre production d’électricité. En effet, plus il autoconsommera, moins il prélèvera sur le réseau et moins il achètera de l’électricité à son fournisseur.

Une autoconsommation de 30 % est généralement considérée comme la norme en Wallonie. Néanmoins, il n’y a aucune incitation financière à faire mieux, et ce taux d’autoconsommation pourrait donc augmenter dans le futur.

5. Cela donne quoi concrètement ?

Pour notre calcul, nous nous sommes basés sur la fiche tarifaire “DIRECT Indexed 1 an” du mois de juin d’Engie. Nous avons tenu compte d’une installation photovoltaïque (6 KWc) produisant 5 400 KWh d’électricité par an, alors que la consommation de la maison est de 5 000 KWh.

Quels sont les résultats ? Un prosumer actuel devrait s’acquitter d’une facture totale de 456,96 euros par an. Avec la fin du compteur qui tourne à l’envers, cette facture monterait à 930,87 euros (en cas d’autoconsommation de 30 %). Mais, en cas d’auto-consommation de 50 %, la facture ne s’élèverait qu’à 641,07 euros. Notons que, sans panneaux, la facture serait de 1 683,14 euros, dans tous les cas.

6. Combien coûte une installation ?

Avec le rush sur le photovoltaïque et la montée des prix concomitante, on considère qu’il faut débourser environ 1 500 euros (HTVA) par KWc installé. Dans notre exemple, cela donne un investissement de 9 540 euros (TVA de 6 % comprise).

Avec le système du compteur qui tourne à l’envers, cet investissement serait remboursé en moins de huit ans. En effet, dans ce cas, les panneaux permettent de réaliser une économie annuelle de 1 226 euros sur sa facture d’électricité. Mais, à partir de 2024, il faudra quelques années de plus pour rentabiliser son investissement. Dans le cas d’une autoconsommation de 30 %, l’économie sur la facture d’électricité ne s’élève qu’à 752,27 euros. Dans ce cas, il faut un peu plus de douze ans pour rembourser son investissement. Et, dans le cas d’une autoconsommation de 50 %, l’économie sur la facture d’électricité est 1 042,07. Dans ce cas, l’investissement est remboursé en neuf ans.

Généralement, les économistes estiment que le remboursement d’un investissement doit se faire en maximum dix ans pour être incitatif. Notons qu’il ne s’agit ici que d’un exemple, basé sur une fiche tarifaire d’un fournisseur. La rentabilité réelle dépendra des conditions offertes par le fournisseur et de l’évolution des prix de l’électricité.

7. Quelle durée vie ?

Une installation photovoltaïque a une espérance de vie d’environ vingt-cinq ans. Mais, durant cette période, l’onduleur pourrait devoir être remplacé. Test-Achats considère, par exemple, que la durée de vie d’un onduleur est de dix ans.