La réforme fiscale devra faire gagner 58 euros net par mois. “Tout le monde est d’accord”, affirme Pierre-Yves Dermagne (PS)

À lire aussi

La balise des 58 euros, qui date de 2021

”Il y a trois clés, poursuit une source gouvernementale : l’ampleur de la baisse des charges sur le travail, qui est ciblé par cette baisse, ensuite, et enfin comment on la finance. Comme d’habitude avec la Vivaldi, il y a beaucoup d’idées sur les deux premiers points, moins sur le 3e”, ajoute cette source.

Sur le premier point, au-delà du fait que le relèvement de la quotité exonérée d’impôt ne plaît pas à tous, le PS exhume un accord pris par les partenaires sociaux lors de l’accord interprofessionnel 2021-2022, pour redire que si “tout reste à construire pour faire de cette réforme fiscale une réforme juste et équitable, il y a au moins une chose qui est acquise : en vitesse de croisière, la réforme fiscale devra faire gagner 58 euros nets par mois à tous les travailleuses et les travailleurs au salaire minimum. L’engagement de 58 euros nets par mois a été acté en gouvernement en 2021 déjà, au moment de l’accord social et confirmé lors de l’accord de 2023. Je doute que les uns et les autres veulent trahir ce qui a été décidé collégialement”, relève le clan socialiste. “Pierre-Yves Dermagne est venu rappeler en conclave la balise des 58 euros. Tout le monde était d’accord de la respecter”, confirme-t-on au cabinet du Vice-premier ministre socialiste.

L’emploi aussi sur la table

”Nous aussi, on peut exhumer des accords du passé, et bien plus récents. Dans le cadre des notifications du 31 mars 2023 suite au conclave budgétaire, il était bien stipulé que la première phase de la réforme fiscale devait accroître le pouvoir d’achat des travailleurs, atteindre un taux d’emploi de 80 % et assurer la soutenabilité des pensions”, rappelle le clan libéral. D’où leur insistance à en faire plus au niveau de l’activation des chômeurs notamment, et qu’il y ait davantage d’années de carrière effective pour activer certains droits pour la pension.

À lire aussi

Sur le deuxième point – qui est ciblé par la réforme -, le brouillard demeure. “Et pour cause, on ne connaît pas l’ampleur qu’on veut donner à la réforme; personne n’est encore en mesure de négocier sur la base d’un montant précis concernant les bas et moyens salaires”, dit-on côté libéral. En tout cas, “les ministres et les grands patrons d’entreprises n’ont pas besoin de nouveaux avantages fiscaux. Si elles sont ciblées, les mesures seront également plus efficaces, et plus favorables à l’emploi”, nous dit Georges Gilkinet (Ecolo).

La consommation sera moins mise à contribution

Sur le troisième point, celui des sources de financement, le régime des RDT (revenus définitivement taxés) pour les entreprises devrait rapporter près d’un milliard d’euros en rythme de croisière dès 2026. Ce régime vise à éviter d’imposer plusieurs fois les mêmes bénéfices au sein d’un même groupe d’entreprises. C’est assez technique, mais l’idée est que les sociétés qui investissent dans d’autres entreprises ne pourront plus bénéficier des avantages actuels sur la déduction des dividendes versés et des plus-values.

La réforme de la TVA est aussi l’une des plus grosses sources supposées du financement de la réforme : rien que les regroupements des taux réduits de 6 et 12 % en un taux de 9 % devraient rapporter, dès 2024, 1,7 milliard. Mais les exceptions, notamment pour des biens de première nécessité, risquent d’être plus importantes qu’imaginé. “En tout cas, estime une source de gauche, on ne pourra pas prélever beaucoup sur la consommation”. Ce que l’on confirme dans de tous côtés.

Toujours côté recettes, la taxe "Diamant" a été délimitée a priori (48 à 54 millions d’euros par an ces trois prochaines années). La mesure vise à augmenter la marge brute appliquée au régime diamant de 2,1 % à 6 %. “Cette adaptation permet d’en revenir à l’intention initiale du régime diamant, à savoir déterminer ainsi fidèlement les bénéfices imposables en tenant compte des évaluations difficiles des stocks dans le secteur”, estime-t-on au cabinet du ministre des Finances. Enfin, l’idée de doubler, de 0,15 à 0,3 % la valeur moyenne supérieure à 1 million d’euros des comptes-titres, reste sur la table. Comme les plans de stock-options pour cadres…

Une rectification, côté recettes : le principe d’un transfert des accises de l’électricité vers les combustibles fossiles a été accepté. Cela devrait rendre l’électricité moins chère et permettre aux gens de se chauffer d’une manière respectueuse de l’environnement – un appel des Verts. “Mais il n’y a pas d’accord sur les modalités exactes de ce transfert. Il était à l’origine prévu qu’on l’organise sur dix, pas sur trois ans, comme on peut l’entendre dire ici ou là. Les Verts prennent leurs rêves pour des réalités”, assure une source gouvernementale.

Kern en vue mercredi, si les astres sont alignés

La suite des discussions ? Pas mal d’intercabinets sont prévus lundi et mardi sur différents points de la note distribuée par le ministre des Finances, et même au-delà, puisqu’on y trouve des groupes de travail sur l’impact de la réforme sur les Régions, les pensions (la règle des 80 %), les indépendants (soutien à leurs revenus et à leur activité), des mesures concernant le marché du travail “qui contribuent à atteindre le taux d’emploi de 80 %”, étant entendu que la sortie de Pierre-Yves Dermagne dans le Soir vendredi dernier pour dire qu’il n’y avait en gros pas de réforme du marché du travail à réaliser est assez mal passée côté libéral (VLD et MR). Si tout va bien, un nouveau kern serait prévu mercredi.