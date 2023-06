Pause du “forfait Prosumer” chez TotalEnergies : une "fausse" bonne nouvelle pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques ?

La nouvelle d’un forfait compensatoire pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques avait fait bondir les clients et associations de consommateurs en novembre dernier. Cette taxe, servant à compenser le coût de l’utilisation du réseau, impose une surcharge de 5 euros le kVa (kilovoltampère), soit à peu près 300 euros par an pour une installation moyenne, applicable pour les “nouveaux clients” qui ont souscrit à partir de novembre 2022. Après Octa + et Mega, TotalEnergies était le troisième fournisseur à prendre cette voie. “Quand la guerre en Ukraine a commencé, les fournisseurs d’énergie étaient beaucoup liés avec des contrats fixes. Il fallait ajouter à cela que la plateforme qui gère les prix, Atrias, avait des frais supplémentaires. Les fournisseurs perdaient donc de l’argent pour chaque prosumer. D’où l’application de ce tarif”, explique Régis François, de l’association Beprosumer.