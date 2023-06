Panneaux solaires sur votre toit : bientôt une prime à l'installation d’une batterie, comme en Flandre?

"Une batterie de ce genre coûte entre 5000 et 8000 euros, note-t-il. En Flandre, la prime est comprise entre 2000 et 3000 euros et permet donc plus facilement son acquisition. Actuellement, le problème, c'est que les panneaux risquent de ne plus devenir rentables à l'achat, d'autant plus que le réseau est incapable d'intégrer toutes les productions des particuliers. Et une des conséquences, c'est que l'onduleur saute le citoyen de produit plus d'électricité. Il faut alors le remettre en route et pendant ce temps on consomme de l'énergie comme Monsieur et Madame tout le monde. Les gens qui ont installé leurs panneaux il y a un ou deux ans ont donc leur investissement sur le dos, et avec la taxe prosumer qui arrive et la taxe de certains fournisseurs justement à cause de ces onduleurs qui sautent, il est temps d'intervenir. Quand l'onduleur est coupé par le réseau, les panneaux ne produisent plus, les particuliers doivent subir une double peine".

Avec cette batterie, l'énergie produite en plus ne serait donc pas perdue. Pour les prosumers, c'est une manière de mieux gérer leur production d'électricité, ce qui contribue également à la stabilisation du réseau de distribution.

En Flandre, la crise énergétique a par ailleurs dopé les panneaux solaires : on compte près de 100.000 installations de plus l'an dernier. "Via cette batterie, on peut augmenter son autoconsommation et permettre à l'énergie produite la journée d'être stockée le temps que les gens reviennent chez eux, ajoute Manu Douette. Cela permet de limiter le décrochage des onduleurs et la perte de l'électricité. Je veux donc proposer au ministre cette idée de prime pour l'installation de batteries".