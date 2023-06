L'enquête, menée en 2023 auprès de 1 500 consommateurs, montre que les Belges francophones consomment en moyenne 35% de produits locaux, et 89% d'entre eux envisagent d’augmenter leur consommation de produits wallons.

guillement "Les Belges ressentent fortement la baisse du pouvoir d'achat et par conséquent recherchent les promotions."

Les œufs ont la cote

Mais tout n'est pas rose au pays du circuit court. "Il existe un frein majeur à l'achat de produits locaux : le prix", pose Clément Manguette, de l'Observatoire de la consommation de l'Apaq-W. Il ressort que 36% des répondants citent cette raison en priorité pour renoncer à l'achat de produits en circuit court, tandis que 31% évoquent le manque de points de vente, 26% le manque de temps, 24% l'offre trop limitée et 22% le manque de disponibilité dans les lieux d'achat habituels. "Le frein du prix est un facteur déterminant qui s'est retrouvé dans la plupart des études que nous avons menées depuis le début de la guerre en Ukraine, souligne Clément Manguette. Les Belges ressentent fortement la baisse du pouvoir d'achat et par conséquent recherchent les promotions et se tournent vers les faibles prix et les marques distributeurs perçues comme moins chères".

Concernant plus particulièrement l'achat de produits locaux, que l'on trouve généralement dans les magasins à la ferme, les marchés et les magasins spécialisés, certains produits ont plus la cote que d'autres. Dans le Top 8 des produits les plus achetés en circuit court on retrouve les œufs (66% des répondants déclarent consommer des œufs belges), les légumes (59%), les pommes de terre et le pain (58%), les fruits (55%), les produits viandeux (49%), les produits laitiers (47%) et les produits bio (29%). "Par rapport au même baromètre en 2021, les Belges achètent moins de pommes de terre et de pain belges, mais le classement est le même", commente M. Manguette.

Quels sont les produits locaux les plus délaissés ?

En outre, les produits les moins achetés en circuit court dans le Plat pays sont les vêtements et les chaussures (54% des Belges francophones disent ne jamais en acheter), les bijoux et accessoires ainsi que les produits de beauté (48%), les objets de décoration (45%) et les produits d'entretien (44%). "Nous n'avons pas identifié d'explication précise au fait que ces produits locaux soient délaissés", poursuit Clément Manguette.

"Mais on peut faire l'hypothèse que ce type de produits reste de niche et avec des disponibilités plus restreintes, en opposition aux produits agricoles notamment. De plus, les modes de consommation sont différents, on a moins souvent besoin d'acheter un vêtement ou un produit de beauté que des œufs ou des légumes", termine-t-elle.