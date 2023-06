Voyager en ferry est plus économique, mais pas partout : voici les traversées les plus chères et les moins chères d’Europe

D’après le comparateur de modes de transport Vivanoda, qui a analysé des dizaines de milliers de tarifs de ferries sur des centaines de lignes en Europe et les traversées vers la Turquie et les pays du Maghreb, le Top 5 des traversées les plus chères sont en direction de la Turquie (avec un prix moyen de 163 euros par personne pour parcourir 100 km), du Royaume-Uni (105 euros), du Maroc (104 euros), de Malte (100 euros) et de l’Islande (92 euros). Ensuite on trouve l’Italie, l’Algérie, le Portugal et l’Espagne.

À noter que l’étude ne tient compte que du prix et met de côté la qualité de service à bord, les différences salariales du personnel, les contextes économiques des pays, etc.

Les tarifs les moins chers sont quant à eux en direction de la Tunisie (18 euros), la Lituanie (21 euros), la Lettonie (24 euros), la Pologne (31 euros) et la Suède (33 euros). Les pays scandinaves et les pays baltes figurent ainsi parmi les moins chers d’Europe.

Moins long mais plus cher

En outre, d’après Vivanoda, le constat est sans appel : plus la traversée est courte, plus le prix est élevé.

Par exemple, les liaisons les plus chères d’Europe par rapport à la distance parcourue sont celles entre la Grèce et la Turquie et entre le Maroc et l’Espagne. Dans le même référentiel, les liaisons entre l’Allemagne et la Lituanie ou la Lettonie sont les moins chères.

Au niveau européen, les prix sont en moyenne plus élevés de juillet à septembre, ainsi que les week-ends.

Comparaison des traversées

Quelles sont les traversées les plus intéressantes ? Les traversées les moins chères d’Europe en relation avec la distance parcourue sont entre l’Allemagne et la Lituanie ou la Lettonie (entre 9 et 11 euros). Les liaisons Norvège-Suède (cette notation signifie dans les deux sens) et Italie-Espagne valent également le coup, tout comme Italie-Maroc, France-Maroc, Italie-Tunisie, Irlande-Espagne et Finlande-Allemagne. Tous ces voyages sont à moins de 20 euros par personne par 100 kilomètres.

À l’inverse, les traversées entre la Grèce et la Turquie présentent l’indice de prix le plus élevé d’Europe, à 211 euros par personne par 100 km. Bien loin derrière, suivent les traversées entre l’Espagne et le Maroc (129 euros) ainsi que celles entre le Danemark et l’Allemagne (122 euros).

On peut noter également un très fort contraste pour les voyages à destination du Maroc qui sont parmi les moins chers depuis la France ou l’Italie (longues traversées), mais parmi les plus onéreux depuis l’Espagne (traversées courtes).

Enfin, on soulignera que parmi 800 traversées comparées, les trois liaisons les plus chères sont très précisément : Lymington-Yarmouth (traversée de l’Angleterre à l’île de Wight) pour 487 euros, Chios-Cesme (entre la Grèce et la Turquie) pour 437 euros et Santa Maria Salina-Rinella (dans les îles éoliennes en Italie) pour 390 euros.

À l’inverse, les trois liaisons les plus intéressantes du continent pour vos vacances sont : Travemünde-Liepaja (de l’Allemagne à la Lettonie) pour 9 euros, Barcelone-Civitavecchia (de l’Espagne à l’Italie) pour 10 euros et Klaipeda-Kiel (de la Lituanie à l’Allemagne) pour 11 euros.

Voici donc les meilleurs plans d'Europe.