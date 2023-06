Les Belges n'ont jamais autant acheté dans les pays voisins, surtout en France

Cela représente 2,3 % du total des courses réalisées (30 milliards d'euros), contre 1,7 % en 2022 mais 2,5 % en 2019. "Ce sont des centaines de millions d'euros qui s'échappent. C'est gigantesque. Ces achats sont sur une courbe ascendante et cela va s'accélérer", analyse Dominique Michel, CEO.

C’est la France qui attire toujours plus les consommateurs : les achats de produits alimentaires et de première nécessité (shampoing, nettoyage,…) ont atteint 423 millions d’euros durant cette période, contre 250 millions l’an dernier au 1er trimestre. Les Pays-Bas arrivent loin derrière avec 141 millions d’euros, alors que l’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg cumulent 126 millions.

Face à ces chiffres, Comeos tire une fois de plus la sonnette d’alarme. Comment expliquer cette hémorragie vers la France ? Les marques internationales sont bien moins chères Outre-Quiévrain, notamment grâce à un pouvoir de négociations plus fort de la part des grandes enseignes. Il y a bien plus.

Premier constat : "L'augmentation des prix a été moins forte en France qu'en Belgique". À qui la faute ? La grande distribution belge a vu une marge bénéficiaire réduite à 1,29 %, pour l'ensemble du secteur. "Il n'y a pas d'indexation automatique en France", rappelle-t-il, une fois de plus. Les salaires ont augmenté de 5 %, contre de l'ordre de 10 % en Belgique. "Cela se retrouve dans les prix de vente". Le gouvernement français a lui pris des mesures en faveur des entreprises pour contenir l'envolée des prix de l'énergie alors que le gouvernement De Croo s'est plutôt intéressé aux ménages. "La différence de coût a pu atteindre 50 %".

En Belgique, les boissons qui ne sont pas dans des bouteilles en verre sont frappées d'une taxe d'emballage. "C'est 340 millions d'euros", rappelle Dominique Michel. "Là aussi, cela se retrouve bien entendu dans le prix de vente". Une taxe supplémentaire de 60 millions d'euros est dans l'air. "Elle a été décidée, mais sa date de mise en œuvre n'a pas encore été choisie".

Le grand écart pourrait encore s'élargir. Dès le 1er juillet, la situation sera encore plus favorable en France. Le gouvernement a en effet pris des mesures supplémentaires pour faire baisser les prix dans les supermarchés en obligeant les industriels de l'agroalimentaire à adapter leurs prix. "Cela va aboutir à une nouvelle compression des prix, ce qui allégera le coût des achats des consommateurs français. Cela n'échappera pas aux Belges".

Mettre la pression

Obliger les multinationales à baisser leurs prix, c'est là où il faut porter le fer, poursuit le CEO de Comeos. "Il faut que les producteurs fassent un effort. Je ne parle pas des petits producteurs belges, mais des géants de la production. Les marges des multinationales sont de 10-15 ou 20 % alors qu'elle est, je le rappelle, de 1,29 % dans la grande distribution belge. Les commerçants ont déjà fait des efforts".

Le ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS), a lui aussi invité les acteurs du secteur à conclure un accord d'ici la mi-juillet. "Si la concertation n'aboutit pas rapidement, je prendrai des mesures", a-t-il souligné. Le ministre pourrait en fait mentionner publiquement les entreprises qui ne jouent pas le jeu.

Dominique Michel plaide pour une approche analogue à la France. "Si les multinationales ne fournissent pas le même effort, cela va être la ruée vers la France". Les multinationales n'y sont pas plus altruistes. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a en fait "deux types de sanctions dans ses tiroirs". De plus, le timing belge n'est pas le plus heureux. "À la mi-juillet, cela fera deux semaines que les mesures auront été adoptées en France".

Et la TVA par-dessus tout

Ce n'est pas tout. Dominique Michel épingle également la taxe déchets. "L es producteurs sont responsables des déchets sauvages. C'est une directive européenne". Mais que voit-on ? "En Belgique, les trois régions se sont accordées sur un montant de 186 millions de taxes. Aux Pays-Bas, c'est cinq fois moins. Une fois encore, cela va se répercuter sur le prix payé par le consommateur".

Et puis, il y a encore cette volonté de faire passer la TVA et de 6 à 9 % sur tous les produits alimentaires, à l’exception des fruits et légumes. Pour Comeos, 85 % des produits dans le panier de la ménagère deviendront plus chers si la mesure passe. Et qui va payer la hausse de la TVA ?

TVA, taxe déchets, taxes d’emballages, salaires et prix de l’énergie plus élevés et marges des multinationales pas encore bridées : voilà autant de points qui expliquent, souligne Comeos, l’affaiblissement chronique de la grande distribution belge. Avec aussi une certaine injustice sociale : les frontaliers et les personnes ayant une voiture de société peuvent à moindre coût se rendre dans les pays voisins.