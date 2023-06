Pourquoi devrez-vous bientôt débourser 200 euros de plus pour votre plein de mazout ?

Cette mesure a déjà fait ses preuves dans la grande industrie. Ces premiers quotas sont apparus en 2005 dans les grandes entreprises. Depuis, la diminution des émissions de CO2 est estimée à 40 %. La même logique sera donc appliquée aux citoyens. Cette mesure a récemment été votée au Parlement européen et a remporté un très large consensus politique.

Un impact sur nos finances devrait se ressentir dès 2027, comme le confirme la ministre de l’Environnement et du Climat, Zakia Khattabi, auprès de nos confrères de Sudinfo. “On va en effet vers une augmentation de prix, mais avec des mesures de compensation. Ces mesures d’accompagnement seront mises en œuvre au niveau régional”, explique le porte-parole de la ministre. Toutefois, ces compensations doivent encore être discutées.

Les niveaux fédéral et régional doivent à présent se mettre d’accord sur la répartition des recettes de cette nouvelle taxe. Mais une chose est sûre, ces recettes reviendront aux citoyens. Les premiers calculs montrent que les recettes de cette taxe rapporteront 1 milliard par an jusqu’à 2030 à la Belgique. Selon les conditions de l’Union européenne, 25 % de ces revenus devront être utilisés pour des mesures sociales. Sur ce point, la ministre Khattabi a confirmé le suivi de cette ligne politique : “Il est prévu que toutes les recettes du prix carbone reviennent vers les citoyens et les PME qui sont couverts par ce système”. Elle évoque aussi la mise en place d’un “bonus climat” proposé par le fédéral, afin de venir en aide aux ménages les plus précarisés.

Au-delà de la redistribution, le premier but de cette mesure est bien de diminuer la production de CO2. Ainsi, le 1 milliard d’euros attribués à la Belgique chaque année jusqu’en 2030, ne varieront pas et ce même si notre production de CO2 diminue.

Cette nouvelle taxe s’applique à toutes les énergies fossiles. De ce fait, vous devrez débourser 10 centimes de plus pour un litre de mazout, de diesel ou d’essence coûteront. Le gaz et le charbon sont également concernés. Un plein de mazout de 2 000 litres vous coûtera donc 200 euros de plus et un plein d’essence de 50 litres sera, lui, augmenté de 5 euros.