Enfin un site qui liste tous les distributeurs de billets en Belgique : “Plus de 30 000 personnes en cherchent un sur Google chaque mois, en vain”

Quel casse-tête cependant pour trouver un distributeur quand on en a besoin ! C’est pourquoi la société belge DigiLeaps, spécialisée dans le marketing digital et basée à Grammont (Flandre-Orientale), vient de lancer le premier site web (adapté au format smartphone) qui répertorie les distributeurs automatiques de billets dans toute la Belgique. “Les Belges ont privilégié le paiement électronique au moment de la crise du Covid, mais aujourd’hui, le liquide reprend de l’essor, analyse Kristof Herpelinckx, directeur général de DigiLeaps. Pour preuve, tous les mois, plus de 30 000 personnes recherchent au moins une fois un distributeur automatique sur Google. C’est même davantage en été”.

Répartition des distributeurs automatiques de billets par Région. ©DigiLeaps

Pour trouver le distributeur le plus proche grâce à DigiLeaps, il suffit d’entrer sa ville ou son code postal dans le moteur de recherche ad hoc ou bien de se balader sur une carte interactive. Une fois le distributeur le plus proche localisé, on a ensuite directement accès à l’adresse, à des informations sur la banque concernée ou encore à une photo représentative.

À ce jour, environ 2 200 distributeurs automatiques de billets sont encore accessibles dans le Plat pays, dans 690 communes.

Le site web de DigiLeaps propose des cartes interactives. ©DigiLeaps

”Nous avons réalisé une étude qui montre qu’il n’est pas facile de trouver un distributeur automatique de billets dans notre pays, pose Kristof Herpelinckx. De plus en plus disparaissent, et les distributeurs des banques sont cachés derrière un formulaire, de sorte que les moteurs de recherche comme Google ne peuvent souvent pas les trouver. En fait, aucun site web n’offrait jusqu’à présent une vue d’ensemble de tous les guichets automatiques des différentes banques dans le pays.”

DigiLeaps propose également des informations sur 11 banques présentes en Belgique, les retraits d’argent, les dépôts et les réseaux bancaires, ainsi que des conseils utiles sur la sécurité et la prévention des fraudes lors de l’utilisation des distributeurs.

Tous les mois, plus de 30 000 personnes recherchent un distributeur automatique sur Google.be. ©DigiLeaps

Le site web est accessible en deux versions, en français et en néerlandais. En outre, la prochaine étape pour DigiLeaps est de trouver un partenaire pour lui permettre de développer l’application smartphone liée au site web.

Soulignons que DigiLeaps a développé d’autres plateformes qui facilitent la recherche de divers services comme les magasins de nuit, les restaurants en livraison et un comparateur de devis en Belgique, ou encore un outil de recherche de taxis ou de déménagement facile.