Comment les citoyens pourront-ils investir dans l’éolien offshore belge ?

Fabrice Collignon, vice-président de SeaCoop et coordinateur de REScoop Wallonie, aimerait que les citoyens détiennent 20 % du capital des futurs parcs offshore. Pour cela, ces citoyens devraient lever 450 millions d’euros au total, dont 90 millions pour la première phase de l’investissement (700 MW sur 3 500 MW). ”Actuellement, les 34 coopératives de REScoop comptent environ 100 000 membres, déclare Fabrice Collignon. Il faudrait doubler le nombre de coopérateurs pour lever les 90 millions d’euros d’investissement de la première phase”.

Selon lui, le fait de détenir une part dans une des 34 coopératives locales permettra au coopérateur d’investir dans l’éolien en mer. SeaCoop a préféré un modèle décentralisé, où chaque citoyen peut investir, via sa coopérative locale, dans l’éolien offshore. Il faudra néanmoins que SeaCoop soit sélectionné comme représentant des citoyens. En effet, il n’est pas exclu qu’un autre acteur “coopératif” se positionne sur ce créneau d’ici l’appel d’offres.

Par ailleurs, les modalités de la participation citoyenne doivent encore être clarifiées, selon Fabrice Collignon. “Une possibilité est que SeaCoop doive s’associer à un des candidats avant la procédure d’appel d’offres”, explique-t-il. Dans ce cas, il y a un risque de s’associer avec une entreprise ou un consortium qui ne gagnerait pas l’appel d’offres. “Mais on pourrait aussi décider que SeaCoop puisse s’associer avec le ou les vainqueur(s), une fois les résultats connus”, ajoute Fabrice Collignon.

Quel montant ?

Selon le coordinateur de REScoop, un coopérateur ne peut généralement investir plus de 5000 euros dans une coopérative, alors que le ticket d’entrée est souvent fixé à 250 euros minimum. “Mais la moyenne de l’investissement est située entre 1000 et 1500 euros par coopérateur”, précise Fabrice Collignon. Selon lui, un rendement de 3 ou 4 % peut être espéré, en rythme de croisière.

Le but de SeaCoop est de mettre la main sur 20 % du capital des futurs parcs offshore et d’avoir un siège au conseil d’administration de chaque projet. Ainsi, les 34 coopératives pourraient détenir 20 % de l’électricité produite. “Nous pourrions ensuite revendre cette électricité à Cociter et Ecopower, les fournisseurs coopératifs liés à REScoop”, ajoute Fabrice Collignon. Le but étant de permettre aux clients de Cociter et d’Ecopower de bénéficier d’un prix stable de l’électricité, grâce à cet accès à la production des éoliennes en mer. “Cociter et Ecopower ne promettent pas d’être les moins chers tout le temps. Mais, lors de la crise énergétique, nos tarifs ont augmenté moins fort que ceux de nos concurrents”, conclut Fabrice Collignon.