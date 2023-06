Et le Bureau du Plan confirme, et précise également le tout au niveau taxation : “Lorsqu’on tient compte des coûts d’utilisation et de la taxation, les voitures électriques figurent parmi les modèles les moins chers pour les particuliers qui parcourent plus de 30 000 km par an. La situation est différente pour les voitures-salaires : les modèles électriques et hybrides rechargeables bénéficient d’un traitement fiscal très favorable si bien qu’ils sont également plus compétitifs par rapport à d’autres pour un kilométrage moindre”.

"Pour les particuliers, il apparaît que le coût total de possession d’une voiture électrique “moyenne” parcourant 15 000 km par an est comparable à celui d’une voiture à essence ou diesel “moyenne”, et ce dans plusieurs segments du marché (qui correspondent dans notre étude aux voitures familiales, camionnettes et SUV)”, précise le Bureau du Plan, sur base de son étude.

”Par exemple, pour les SUV d’une puissance maximale comprise entre 90 et 109 kW qui parcourent 15 000 km par an, le coût total moyen d’une voiture électrique et d’une voiture à essence s’élève à 55 000 euros, tandis que celui d’une voiture diesel est de 64 000 euros. Pourtant, après avoir additionné tous les coûts, la voiture électrique la moins abordable (52 000 euros) dans ce segment s’avère plus chère que la voiture à essence la moins onéreuse (41 000 euros). Ce résultat reflète l’offre limitée de voitures électriques dans le segment le moins cher. Dans la plupart des segments de marché, les voitures électriques ne figurent parmi les modèles les moins onéreux que pour ceux qui parcourent plus de 30 000 km par an, car les coûts d’utilisation pèsent alors davantage dans le coût total”, précise encore le Bureau.

Avantages fiscaux

Étant donné que le traitement fiscal des voitures de société dépend en partie de leurs émissions de CO2, “si l’on examine le coût total des voitures-salaires, il s’avère que les voitures électriques et hybrides rechargeables bénéficient d’un énorme avantage à cet égard", précise encore le Bureau de Plan.

"Par conséquent, ces voitures sont beaucoup plus compétitives par rapport aux voitures équipées d’un moteur à thermique. Par exemple, pour les SUV d’une puissance maximale comprise entre 130 et 150 kW qui parcourent 15 000 km par an, le coût total moyen d’une voiture électrique est d’environ 47 000 euros, tandis que celui d’une voiture à essence est de 49 000 euros et celui d’une voiture diesel de 60 000 euros”, termine le Bureau du Plan.