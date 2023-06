Pourquoi l'épargnant belge est-il si frileux à changer de banque ?

À lire aussi

”On voit qu’un certain nombre de banques ont déjà augmenté leur taux, c’est le cas de certaines grandes banques, mais plus encore de certaines plus petites banques. Mais on voit aussi que l’épargnant moyen ne déplace pas son argent d’une banque à l’autre. On doit bien étudier cela. Comment se fait-il qu’il y ait si peu de dynamisme”, questionne-t-il. Selon le libéral flamand, faire fonctionner le marché mettrait les banques sous pression pour qu’elles relèvent leurs taux. Les autorités de la concurrence ont été sollicitées la semaine dernière par le gouvernement pour se pencher sur cette question. De leur côté, les socialistes et les écologistes ont déposé une proposition de loi qui impose un taux protégé, équivalent au taux des obligations d’État belges, sur les premiers 10 000 euros d’épargne.

KBC augmente à son tour ses taux

Par ailleurs, les clients de KBC et sa filiale CBC bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d’épargne réglementés à partir du 1er août prochain, annonce ce vendredi le groupe bancaire KBC. Dans la foulée, Argenta et MeDirect ont également fait part de hausses en la matière à venir. Tous les clients particuliers de KBC et de CBC bénéficieront d’un taux de base et d’une prime de fidélité plus élevés sur leurs comptes Start2Save et Start2Save4, qui bénéficient d’un taux d’intérêt plus élevé, ainsi que sur leurs comptes d’épargne ordinaires.

Le taux d’intérêt du compte d’épargne ordinaire est adapté comme suit : le taux de base passe de 0,35 % à 0,45 % et la prime de fidélité pour l’argent laissé sur le compte pendant au moins un an sans interruption évolue de 0,25 % à 0,45 %. Soit un taux d’intérêt total de 0,90 %.

Pour Start2Save et Start2Save4, des comptes d’épargne bénéficiant d’un taux d’intérêt plus élevé et sur lesquels le montant d’épargne mensuel s’élève à maximum 500 euros, le taux de base passe de 0,15 % à 0,40 % tandis que la prime de fidélité sera de 1,10 %, contre 0,75 % jusqu’à présent. Le taux d’intérêt total est donc ici de 1,5 %.

Le nouveau taux de base s’applique à l’épargne existante et aux nouveaux dépôts. La nouvelle prime de fidélité s’applique exclusivement aux nouveaux dépôts et à l’épargne existante à partir du moment où la nouvelle période de fidélité commence à courir, précise KBC.

À lire aussi

Début juin, Belfius avait déjà communiqué son intention d’augmenter les taux d’intérêts des comptes épargnes dès ce 1er juillet. Depuis plusieurs banques telles que Keytrade Bank, Triodos, Deutsche Bank et vdk lui ont emboîté le pas.

Des annonces intervenues alors que, courant mai, la pression politique s’était accrue sur le secteur bancaire afin qu’il relève les taux d’intérêt des comptes d’épargne, et suive ainsi la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne.

Epargne en hausse mais marge des entreprises en baisse

Enfin, le taux d’épargne des ménages a grimpé à 13,9 % au premier trimestre de 2023, sous l’effet de l’indexation annuelle des salaires, effaçant ainsi le net repli observé le trimestre précédent, où il avait chuté à 10,8 %, signale également la Banque nationale (BNB) ce vendredi. Le taux de marge des entreprises enregistre, lui, un net recul.

Les ménages ont aussi vu leur revenu disponible progresser “vivement” (+4,9 %) durant les trois premiers mois de l’année, tandis que leurs dépenses de consommation finale ont augmenté moins sensiblement (+1,2 %), faisant gonfler le taux d’épargne. Le taux d’investissement des ménages, qui inclut notamment la construction et la rénovation de logements, se contracte légèrement, passant à 9,8 %, contre 10,1 % le trimestre précédent. Le taux de marge des sociétés non financières accuse, pour sa part, un net recul durant les trois premiers mois de l’année, tombant à 40,9 %, contre 43,1 % le trimestre précédent. Il revient ainsi à un niveau proche de sa moyenne de long terme (40,6 % en moyenne sur la période 2010-2019, avant la pandémie), note la BNB.