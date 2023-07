"Les problèmes liés aux panneaux photovoltaïques en Wallonie ne vont faire qu'empirer"

Les Wallons sont nombreux à se plaindre des problèmes de décrochage. Or, selon Ores et Resa, les gestionnaires du réseau électrique, les victimes sont extrêmement minoritaires. Comment l'expliquer ?

Ores et Resa sont longtemps restés dans le déni, tout comme Philippe Henry, le ministre wallon de l'Energie, qui n'avait pas de chiffres corrects à sa disposition. Les problèmes concernaient, selon eux, des cas isolés dans des localités isolées. Or les problèmes sont présents sur l'ensemble du territoire wallon et ils sont connus depuis 2015. Désormais, ils savent tous qu'énormément d'installations décrochent. On parle de dizaines de milliers.

Est-ce que ce sont toujours les mêmes prosumers qui sont victimes de ce phénomène ?

Le phénomène est assez rural car plus vous vivez dans un environnement consommateur, comme en ville, moins vous décrochez. Et, en règle générale, les victimes sont toujours les mêmes puisque le décrochage dépend du degré d'éloignement de l'onduleur d'une installation photovoltaïque par rapport à la cabine électrique présente dans le village. Certains lotissements, voire quartiers décrochent systématiquement de 10h à 17h. Mais il arrive aussi que des prosumers qui ne connaissaient aucun décrochage voient la situation évoluer lorsque des modifications sont apportées au réseau, comme quand un voisin fait installer des panneaux.

Aucun cadastre des décrochages n'existe encore. Beprosumer a annoncé en mettre un en place. Pouvez-vous déjà évaluer combien de personnes sont touchées ?

On a effectivement annoncé par voie de presse la création de ce cadastre, mais on n'en a pas encore fait la publicité auprès de nos membres. Pour l'instant, on dénombre 500 à 600 personnes, mais ça va grimper très fortement dès qu'on va solliciter nos membres.

À lire aussi

Combien un propriétaire wallon peut-il perdre sur une année ?

Avec une installation moyenne et des décrochages réguliers mais pas extrêmes, il peut perdre 500 à 600 euros par an. N'oublions pas que non seulement il ne produit pas, mais en plus il doit payer l'électricité qu'il consomme.

Test-Achats a encore réclamé cette semaine un système d’indemnisation des détenteurs lésés. Y êtes-vous favorable ?

Test-Achats ne s'est pas beaucoup mouillé sur ce dossier depuis 10-12 ans. Le système d’indemnisation qu'ils réclament aujourd'hui doit rester la dernière chose à mettre en place car ce n'est pas une mesure structurelle. Le montant donné aux prosumers risque d'être peanuts et ce forfait ne leur permettra plus de faire valoir leurs droits en justice. Avant toute indemnisation, Ores et Resa doivent d'abord apporter de petites améliorations là où ils le peuvent puis, surtout, ils doivent adapter leur réseau.

Il se dit que le renforcement du réseau wallon coûterait plusieurs milliards d'euros. Pouvez-vous le confirmer ?

Effectivement, on parle en milliards, à cause du sous-investissement depuis de nombreuses années, alors qu'on savait qu'il y aurait de plus en plus de panneaux et d'éoliennes. Je rappelle que le Conseil d’administration des gestionnaires de réseau est composé de communes ou d'élus communaux qui, au moindre sur-profit, allaient glisser leurs doigts dans le pot de miel pour aller boucler des budgets en prenant des dividendes supplémentaires. Resa, par exemple, était la vache à lait qui permettait à Nethys de faire des acquisitions supplémentaires. Les politiques n'ont pas eu de vision du déploiement de l'énergie renouvelable à dix, vingt ou trente ans. Ils font des ajustements à trois ou quatre ans pour éviter d'échauder qui que ce soit. Mais, maintenant, ils doivent parer au plus pressé. Et l'impact sur la facture des consommateurs se fera sentir, c'est sûr et certain !

Les détenteurs wallons de panneaux photovoltaïques ont-ils été floués par les politiques ?

Clairement, ils ont été floués par leurs propres élus communaux qui sont placés dans ces CA. Ne tombons pas dans le poujadisme, tous les politiques n'ont pas floué les citoyens ou n'ont pas fait preuve d'un manque de prévoyance, mais il faut reconnaître que les élus locaux ont une importante part de responsabilité dans le fait que le réseau électrique ne puisse plus suivre la tendance. Certains choix politiques posent question. Encore récemment, il a été décidé que tous les véhicules de société allaient devoir être électriques, mais rien n'est fait pour adapter les réseaux ou créer des bornes de recharge.

À lire aussi

Le nombre d'installations de panneaux solaires continue d’augmenter, ce qui ne va faire que renforcer le problème. Quelles solutions prônez-vous à court terme ?

Ce phénomène ne va faire qu'empirer car on prévoit 30.000 installations supplémentaires d'ici à la fin de l'année. J'avais soumis au ministre Henry la proposition de limiter la possibilité d'installer des panneaux dans les quartiers et villages qui posent problème, et ils sont nombreux ! Evidemment, ce n'est pas très ecofriendly, et la proposition n'a pas été suivie. La seule solution, c'est que ceux qui installent des panneaux doivent le faire en installant aussi une batterie de stockage de l'énergie produite.

A quoi ressemble une telle batterie ?

Une batterie qui peut tenir 10 kilowattheure (kWh) fait un tiers du volume d'un lave-vaisselle : 20 cm d'épaisseur sur 80 cm de hauteur. C'est un matériel qui coûte encore assez cher donc, du côté de Beprosumer, nous allons réaliser des achats groupés de batteries. N'oublions pas qu'elles sont un formidable back-up en cas de coupure de courant. Elles sont capables d'alimenter l'ensemble de la maison.

A partir de 2024, les règles changent : le compteur ne tournera plus à l'envers pour les nouvelles installations photovoltaïques. Disposer de panneaux restera-t-il intéressant en Wallonie ?

Oui, cela restera toujours intéressant. On entrera dans le même système qu'en Flandre : quand on installera des panneaux, ce sera avec une batterie. Le temps de retour sur investissement, qui est aujourd'hui de cinq à six ans pour une très bonne installation, passera à huit, neuf, voire dix ans. Les prosumers pourront revendre l'énergie supplémentaire à leur fournisseur, mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Ce sera 40 ou 50 euros pour 1000 kWh.

Certaines associations écologistes vantent les communautés d'énergie. Est-ce une bonne solution ?

Oui le concept est intéressant, mais les 270.000 prosumers actuels qui vont vouloir participer à une communauté d'énergie avant fin 2030 vont devoir renoncer à la compensation, c'est-à-dire au compteur qui tourne à l'envers. Personne ne va faire ça. En tout cas, je vais le déconseiller avec force !