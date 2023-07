La "bataille de l’épargne" fait rage politiquement : le ministre des Finances propose un avantage fiscal plus important sur le bon d'Etat à un an

À lire aussi

Rendement net de plus de 2,7 %

C’est dans ce contexte, sensible, très politisé, que s’inscrit la proposition du ministre des Finances, dont l’intention est de voir ce nouveau précompte entrer en vigueur dès la prochaine souscription, prévue en septembre prochain. "Le rendement net pourrait ainsi augmenter et on pourrait se rapprocher du meilleur produit d’épargne sur le marché", a-t-il soutenu à l’occasion d’un échange de vues avec les députés sur les taux d’intérêt sur l’épargne. Au lieu de 3 ans, le bon d’État aurait en outre une durée réduite à 1 an.

Concrètement : si un bon d’État à 1 an rapporte aujourd’hui un intérêt de 3,69 %, cela conduirait à un coupon brut de 3,19 % après déduction d’une commission de 0,50 %. Après réduction du précompte mobilier, le rendement net s’élèverait à 2,23 %. La réduction de moitié du précompte offrirait dès lors un rendement net de 2,71 %. Ce qui, dans ces conditions, serait même mieux que le rendement offert actuellement par le compte e-Depo du SPF Finances (administration de la trésorerie de l’Etat belge), dont le taux d’intérêt brut s’affiche actuellement à 2,50 %. A cet égard, le compte auprès de la caisse des dépôts et consignations (CDC) ne se porte pas mal puisqu’au 31 mai 2023, l’encours global s’élevait à 1,88 milliard d’euros. “Nous avions 18 466 dossiers ouverts par des particuliers pour 750 millions d’euros, et 1 418 dossiers au nom des entreprises pour un montant de 1,130 milliard”, confirme le SPF Finances.

Pour en revenir au bon d'Etat, l'agence de la dette a confirmé que c'était presque certain que cela se ferait début septembre. L'Agence de la dette prépare l'émission depuis un certain temps déjà, a déclaré le directeur Jean Deboutte. Un bon d'Etat à un an pourrait être proposé dès la prochaine émission, le 4 septembre. "C'est à peu près certain", a-t-il ajouté.

Bataille politique surtout

Le problème de la non-augmentation des taux sur l’épargne n’est pas propre à la Belgique. En commission des Finances, il a été indiqué que le taux de référence sur les dépôts serait prochainement de 3,5 % mais que le taux moyen de l’épargne en Belgique s’élève à 0,37 %, pour 0,30 % en Allemagne, 0,46 % aux Pays-Bas... "La France n’est pas dans une situation comparable en raison de l’existence du livret A" (fiscalement subventionné, NdlR), a indiqué M. Van Peteghem. Dix-huit institutions proposent toutefois désormais des produits avec un taux de 1,25 % et 25 produits présentent un taux de 1 %, selon les chiffres communiqués par la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand (Open VLD). L’aile gauche de la majorité insiste cependant pour forcer les banques à augmenter leurs taux et continue à pousser leurs propositions.

“La bataille sur l’épargne” n’est pas terminée, surtout à l’approche des élections. Une enquête de l’autorité belge de la Concurrence est en cours pour vérifier que le marché fonctionne correctement. “Je n’ai pas d’indication d’infraction au droit de la concurrence”, a complété Vincent Van Peteghem. “Mais si ces règles ne sont pas respectées, les autorités devront agir. Il s’agit d’une simple application de la loi”, a-t-il averti. Pour Alexia Bertrand, la voie législative doit être considérée comme "l’arme ultime". L’intention reste toutefois de voir les taux d’intérêt augmenter.

En commission, les partenaires de majorité Ecolo-Groen et PS ont annoncé maintenir leurs propositions de loi. "Vous avez expliqué plein de choses, mais montré que vous n’allez pas agir politiquement”, a regretté Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) en s’adressant aux membres du gouvernement. Des propositions de loi déposées par les écologistes figurent à l’ordre du jour de la commission des Finances de demain/mercredi. “C’est insuffisant”, a renchéri Ahmed Laaouej (PS). “Il faut utiliser le biais législatif si nécessaire et nous maintiendrons le débat sur notre proposition de loi.” Au MR, Benoît Piedboeuf a essentiellement plaidé pour des mesures favorisant la concurrence. Dans l’opposition, Marco Van Hees (PTB) a rappelé que 80 % de l’épargne était concentrée dans les quatre grandes banques. Le député a suggéré d’instaurer un différentiel maximum entre les taux d’épargne et les taux des crédits.