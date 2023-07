Des économies d’énergie même en vacances : 4 conseils pratiques à appliquer au plus vite

Les grandes vacances approchent, et les premiers grands jours de départs également. Et alors que certains sont déjà à fond dans leurs valises, il est aussi bon de penser à la façon dont on va laisser sa maison ou son appartement durant une ou plusieurs semaines. Car même en étant absent, il est possible d’économiser beaucoup d’énergie. L’absence entraîne évidemment une baisse “naturelle” de la consommation, mais quelques gestes supplémentaires comptent. En voici quatre, émis par le site comparateur-energie.be.