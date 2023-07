Entretien, batteries, décrochage : voici comment obtenir le meilleur rendement possible de vos panneaux photovoltaïques

Il y a d’abord quelques gestes à effectuer pour donner la pleine puissance à vos panneaux, comme le nettoyage, qui doit se faire au moins une fois par an, idéalement au printemps. On pense aussi à l’entretien du jardin qui peut avoir un impact sur les panneaux. En effet, un arbre peut vite faire de l’ombre au toit si on ne le surveille pas. Autre petit geste qui compte, vérifier l’angle de ses panneaux solaires. “Si vos panneaux solaires sont réglables, vous pouvez optimiser l’orientation pour la saison estivale afin de tenir compte de cette différence. Inclinez les panneaux un peu plus vers le soleil pour maximiser leur exposition pendant les heures de clarté les plus longues. L’angle d’inclinaison idéal des panneaux se situe entre 30° et 35°”, explique-t-on du côté d’Otovo, leader du marché en Belgique, qui pointe aussi un dernier élément : les performances des installations, via un système de surveillance. “Cela vous permettra d’identifier rapidement toute baisse significative de la production ou tout problème potentiel.”

Quelques conseils qui permettront d’économiser encore un peu plus d’énergie, mais encore faut-il que le réseau soit performant, pour cela. Ces dernières semaines, en Wallonie, le problème de “décrochage” des ondulateurs s’est encore vérifié. Il s’agit de cette énergie produite par les installations photovoltaïques que le réseau ne parvient pas à absorber, quand il fait “trop” beau.

Test Achats a interpellé le ministre wallon Philippe Henry à ce sujet. “Si l’on veut encourager les consommateurs à investir dans le photovoltaïque – ce qui est absolument nécessaire –, il faut que ceux-ci puissent compter sur un cadre stable. Or cela n’est pas le cas actuellement. Il faut que cela change”, pointe Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

Et les batteries, est-ce une solution ? La technologie se développe, certes, mais elle reste très chère par rapport à la quantité d’énergie stockée. Mais les évolutions seront à suivre de près. De son côté, Beprosumer, association qui défend les intérêts des détenteurs de panneaux solaires, a annoncé à La Libre qu'elle allait réaliser des achats groupés de batteries.