Le ministre des Finances va proposer un bon d'État à un an pour "se rapprocher du meilleur produit d'épargne sur le marché"

Le ministre envisage également de réduire le précompte mobilier de 30% à 15%. Aujourd'hui, il est de 30 %, mais cela diluerait le rendement pour les petits épargnants. Le ministre propose donc un précompte mobilier de 15 %, ce qui conduirait à un rendement net plus élevé. Son intention est de voir ce nouveau précompte entrer en vigueur dès la prochaine souscription, prévue en septembre prochain. "Le rendement net pourrait ainsi augmenter et on pourrait se rapprocher du meilleur produit d'épargne sur le marché", a-t-il soutenu à l'occasion d'un échange de vues avec les députés sur les taux d'intérêts sur l'épargne.

À lire aussi

Concrètement, si une obligation d'État à un an rapporte aujourd'hui un taux d'intérêt de 3,69 %, cela donne un coupon brut de 3,19 % après déduction d'une commission de 0,50 %. Après déduction du précompte mobilier de 0,30 %, le rendement net serait de 2,23 %. Si le précompte mobilier est réduit de moitié, le rendement net est de 2,71 %.

Cela représente un taux d'intérêt supérieur à celui des livrets d'épargne les mieux rémunérés. Le ministre espère ainsi encourager les banques à augmenter les taux d'intérêt des livrets d'épargne.

Plusieurs partis ont déposé des propositions visant à faire de cette mesure une obligation légale. M. Van Peteghem n'y est toutefois pas favorable. En effet, selon la Banque nationale et la Banque centrale européenne, elle risque de mettre en péril la stabilité financière.