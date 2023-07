La taxe Caïman, un "gruyère fiscal" inefficace contre l'évasion fiscale

À l'origine, cette nouvelle taxe avait été commandée par le gouvernement Michel pour dissuader les contribuables belges de s'extraire de l'imposition. Les deux objectifs de cette loi sont d'imposer les patrimoines dits "flottants", qui regroupent les trusts et les fondations étrangères construites dans le but d'éviter l'impôt belge, et de démanteler et de dissuader les constructions juridiques, qui concernent des structures patrimoniales dotés de la personnalité juridique qui ne sont soumises à aucun impôt sur leurs revenus.

Un manque d'efficacité à tout point de vue

Du point de vue des recettes, le rapport d'audit de la Cour des comptes révèle qu'entre les années 2015 et 2016 - les seules années où il a été possible de les estimer grâce aux déclarations fiscales et aux recettes liées aux leaks - 181 millions d'euros d'impôt ont été prélevés grâce à la taxe Caïman. Un résultat bien en-dessous de ce qui avait été budgété. À l'époque, l'administration fiscale comptait sur une rentrée d'au minimum 510 millions d'euros. Pour Philippe Ledent, économiste chez ING, "la qualité de la taxe Caïman ne doit cependant pas être jugée aux recettes qu'elle dégage mais à son côté dissuasif."

De ce point de vue, le résultat escompté n'est pas non plus atteint. Bien qu'il soit difficile de quantifier le nombre de constructions juridiques, la Cour des comptes a pu estimer sur base des déclarations à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des sociétés qu'il n'y avait pas de diminutions du nombre de ces montages. Au contraire, de 2016 à 2021 les déclarations de constructions juridiques ont presque doublé. Notons bien qu'il s'agit ici des déclarations de ces montages à l'impôt des personnes physiques et non d'une véritable photographie du nombre de construction juridique.

Le nombre de constructions juridiques déclarées à l'IPP (impôt des personnes physiques; IPM: impôt des personnes morales) a presque doublé entre 2016 et 2021. Source : service d’études du SPF Finances. ©Cour des comptes

De nombreuses failles dans le système

Un des facteurs qui rend la taxe Caïman inefficace est le nombre important de failles décelées dans la loi. La taxe dédiée à la limitation des constructions off-shore peut en effet être évitée si un contribuable, normalement redevable, quitte le pays définitivement. Il est également difficile pour les contrôleurs fiscaux de déterminer la qualité de fondateur d'une construction juridique. À ce sujet, la Cour des comptes recommande un accès étendu pour l'administration fiscale au registre UBO ("Ultimate Beneficial Owners") qui regroupe les bénéficiaires effectifs des sociétés. L'administration s'est d'ailleurs déjà plaint d'être en difficulté pour contrôler la bonne application de la loi.

La taxe de transparence, qui ne s'applique pas aux constructions juridiques ayant une activité économique réelle, peut également être outrepassée tant il est compliqué pour l'administration de prouver la qualité substantielle de cette activité économique. Un point noir de cette taxe concerne aussi les actions ou parts des organismes privés de placement collectif détenues par une seule personne ou par des personnes liées. La Cour des comptes pointe du doigt l'utilisation de "prête-noms" pour remplacer les personnes liées et pour éluder la taxe caïman.

D'autres montage visés par la taxe de transparence, comme les constructions en chaîne, sont aussi en pratique souvent détournés grâce notamment aux Soparfi luxembourgeoises, des sociétés de participations financières qui ne paient pratiquement pas d'impôt. Pire encore, des montages fiscaux permettent même de rendre la taxe Caïman avantageuse pour le contribuable en évitant ainsi d'être assujetti à d'autres types d'imposition. La taxe de transparence ne concerne d'ailleurs pas l'impôt successoral, le décès du fondateur de la construction juridique permet donc aussi d'éviter l'impôt.

L'utilité remise en doute

La Belgique est toutefois armée autrement contre l'évasion fiscale. C'est en tout cas l'avis de Typhanie Afschrift, experte en fiscalité. Selon elle, "les conventions préventives de double imposition conclues dès 2008 ont déjà permis de rendre très marginale la pratique de constructions juridiques visées par la loi Caïman." Elle ajoute que "ces montages ne sont plus du tout conseillés par les experts." Ces conventions servent avant tout à éviter qu'un contribuable ayant des revenus dans un autre pays ne soit pas imposé dans le pays de ces revenus et une seconde fois en Belgique. Elles obligent aussi un échange important d'informations entre les deux pays. "La Belgique participe activement à l'échange de données au niveau mondial même avec des pays comme le Panama" assure Typhanie Afschrift, ce qui évite déjà certaines fuites fiscales même dans les pays les plus laxistes en matière de fiscalité. Pour l'experte fiscale, il faudrait en priorité simplifier ces conventions de double imposition qui sont une véritable "usine à gaz".

Vincent Van Peteghem reconnaît les faits

Le ministre des Finances annonce être conscient des nombreuses lacunes de la loi Caïman, notamment liées aux failles permettant de se soustraire de l'impôt. Il affirme en réponse au rapport de la Cour des comptes que "chacun doit apporter sa juste contribution, surtout en ces temps de crises successives." Vincent Van Peteghem promet de dépêcher son administration pour éclairer les zones d'ombres de la loi en particulier celles qui touchent les problèmes d'interprétation de l'exclusion de substance. Il assure vouloir "rendre les structures étrangères plus transparentes non seulement pour la taxe caïman, mais aussi pour d’autres objectifs, tels que la cartographie des flux financiers criminels et la lutte contre le blanchiment."

De son côté, le groupe Ecolo-Groen a demandé une seconde commission des Finances et y proposera entre autres de systématiser l'échange de données en matière de droit de succession, d'instaurer une "taxe de sortie" pour les fonds qui quittent la Belgique et un verrouillage des multiples "portes dérobées".