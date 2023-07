Épargne : quelles seraient les banques belges les plus fragilisées par une hausse des taux d’intérêt ?

1. Pourquoi BNB et BCE ne veulent pas d’une loi ?

Le hic, on le connaît. La Banque nationale de Belgique (BNB) et la Banque centrale européenne ont douché les espoirs d’une remontée “forcée” des taux d’intérêt sur les comptes d’épargne. Principale raison invoquée : cela pourrait déstabiliser le marché. Entre les lignes, on comprend que certaines banques seraient plus fragiles que d’autres. Pierre Wunsch, gouverneur de la BNB, auditionné à la Chambre il y a environ deux semaines, a dit tout le mal qu’il pensait de la proposition de loi de Vooruit d’après laquelle le taux de base à payer par les banques sur les comptes d’épargne réglementée serait au minimum égal au taux de la facilité de dépôt de la BCE, diminué de 2 %, avec une prime de fidélité d’au moins 0,3 % après un an. Bref, actuellement, le taux d’épargne serait de 2,05 % selon la proposition des socialistes flamands. Un tel lien entre taux d’épargne et taux de la BCE risquerait d’engendrer des “conséquences profondes sur la rentabilité, la gestion du risque sur les taux et la solvabilité des banques, et par extension sur la stabilité financière”, a rétorqué Pierre Wunsch. Et d’ajouter : “Certaines banques moins diversifiées, petites ou grandes, subiraient des pertes pendant plusieurs trimestres, en cas d’application de la proposition”. La BNB s’est dite inquiète pour les banques dont le financement dépend fortement des comptes d’épargne et les actifs comprennent beaucoup de prêts hypothécaires.

guillement "Il semble assez clair que les grandes banques n’auraient pas de problème à encaisser une hausse des taux d’épargne plus importante."

2. Quelles banques seraient les plus fragilisées ?

Pour la Libre, Eric Dor, économiste à l’école de commerce Iéseg de Lille et Paris, s’est penché de manière plus précise sur la situation des banques belges. Avec comme question principale : quelles banques pourraient subir des pertes suite à une forte augmentation du taux à payer sur les comptes d’épargne en Belgique ? “Au départ, c’est vrai que plusieurs économistes, dont je faisais partie, ont montré, bilan global du secteur financier à l’appui, qu’il y avait de la marge pour relever les taux d’intérêt sur les comptes d’épargne. L’étude de la BNB a laissé entrevoir que les différences entre types de banques devaient inciter à la prudence. Par ailleurs, on met souvent en exergue le fait que les banques déposent à la BCE des fonds rémunérés à 3,5 % (le taux de facilité de dépôt, NdlR) pour légitimer une hausse des taux d’épargne. Ce que l’on savait moins, c’est que les montants énormes déposés à la BCE sont surtout le fait d’institutions financières qui ne font pas dans les services aux particuliers, comme Euroclear ou Bank of New York Mellon", explique Eric Dor.

Il n’empêche, la question demeure : quelles sont en Belgique les banques susceptibles d’être les plus fragilisées par une hausse conséquente des taux d’intérêt ? Deux approches sont possibles. La première est d’examiner la composition des bilans, qui permet d’identifier les banques dont le financement au passif est très concentré sur les comptes d’épargne, et les actifs sont fortement composés de prêts hypothécaires. Le tableau ci-dessous montre que “ce sont les banques de taille petite ou moyenne comme Crelan, Argenta, CPH et VDK, pour lesquelles les comptes d’épargne excèdent la moitié du financement, et dont les prêts hypothécaires représentent une très grande partie des actifs, dont la rentabilité serait possiblement fragilisée”, explique Eric Dor.

3. Pourquoi il faut être prudent ?

L’économiste poursuit : “Attention, c’est juste un indice que ce sont plutôt ces banques-là qui seraient particulièrement fragilisées par une forte hausse des taux d’intérêt à payer sur la totalité de l’encours des dépôts d’épargne réglementée belge, alors que le taux moyen reçu sur l’encours total des prêts hypothécaires augmente très lentement”. De fait, comme les crédits hypothécaires sont souscrits dans une optique de long terme, le taux moyen augmente très doucement, le temps que les anciens crédits soient remplacés par les nouveaux. “Par ailleurs, s’il faut se montrer prudent, c’est aussi parce que même les banques au modèle économique moins diversifié que les 4-5 grandes banques du pays peuvent se couvrir contre le risque de hausse des taux par des instruments dérivés, notamment. Mais là, on n’a évidemment aucune information.”

4. Quelle hausse des taux d’épargne possible sans être en perte ?

Une autre approche pour cerner les banques susceptibles d’être fragilisées par une forte hausse des taux est de calculer, pour chaque banque, quel est le supplément maximum de taux moyen payé sur les comptes d’épargne belge, par rapport à celui payé effectivement, qui aurait été possible en 2022 sans que la banque soit en perte, “à recettes et autres coûts inchangés”, précise Eric Dor. Ici aussi, le tableau ci-dessous confirme que pour les banques petites et moyennes, la hausse possible du taux moyen à payer sur les comptes d’épargne belge tout en échappant à des pertes, est moindre que pour les grandes banques. “Mais encore une fois, ce sont des résultats à interpréter avec prudence à cause des limites de cette simulation qui est réalisée sous l’hypothèse que les recettes et les autres coûts soient inchangés, et donc par exemple sans tenir compte de revenus compensatoires qui seraient issus d’une stratégie de couverture du risque de taux”, explique Eric Dor.

5. Pourquoi une minorité de banques bloque la concurrence ?

Morale de l’histoire ? "Il faut être prudent, parce qu’on ne connaît pas l’intensité de la couverture contre les risques de taux dans les banques, ni leur capacité réelle à relever, dans un contexte de concurrence important, les taux sur les nouveaux crédits hypothécaires et autres catégories de prêts, les frais et commissions supplémentaires à charge des clients, etc . Mais il semble assez clair que les grandes banques n’auraient pas de problème à encaisser une hausse des taux d’épargne plus importante. D’autant que le taux directeur de la BCE va passer vraisemblablement passer à 3,75% bientôt et à 4% en septembre. La question qui se pose est de savoir si ce ne serait pas discriminatoire de légiférer pour certaines banques, et pas pour d’autres", poursuit l’économiste de l’Iéseg. Qui conclut sur cette réflexion : "en réalisant ce travail pour La Libre, on comprend ce à quoi la BNB se réfère, mais on ne peut s’empêcher de penser que la politique ultra-accommodante de la BCE des années précédentes a induit des risques d’instabilité financière en encourageant les banques à prêter à long terme à des taux très bas, ce qui complique ensuite la gestion de certaines lorsque les taux se normalisent et remontent".

Est-ce qu’une minorité de petites banques empêche une hausse plus importante des taux, au détriment des épargnants belges ? "Ce serait exagéré de conclure ainsi, car rien n’interdit aux banques qui peuvent se le permettre, et par exemple les grandes, d’accélérer la hausse des taux sur l’épargne alors que d’autres prennent leur temps. Certaines banques peuvent très bien fonctionner et prospérer tout en offrant de moindres taux sur les comptes d’épargne que d’autres. La relation entre un client et une banque est en effet globale, et la rémunération du compte d’épargne n’est qu’un aspect de cette relation. Un moindre taux sur le compte d’épargne peut être compensé, du point de vue du client, par d’autres avantages en termes de services financiers, de conditions de crédit, d’autres opportunités d’investissement. Et il y a toujours des clients qui, à tort ou à raison, préfèrent une petite banque traditionnelle dont ils comprennent le fonctionnement à une grande banque aux activités financières très diversifiées qu’ils peinent à comprendre", poursuit Eric Dor. Il y en a donc pour tous les goûts, ce qui permet une hétérogénéité de politique commerciale, donc le taux sur les comptes d’épargne. D’ailleurs, les belges sont loin d’avoir vidé leurs comptes d’épargne auprès de leurs banques traditionnelles pour se ruer vers les outsiders, comme par exemple me direct, keytrade, Deutsche Bank Keytrade, NIBC, Aion,... qui offrent déjà de meilleurs taux, parfois sous conditions.