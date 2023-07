L’emploi américain fait plonger Wall Street

Une interprétation courte

Ce qui suggère, notait The New York Times dans ses “breaking news”, 10 minutes après la diffusion des chiffres officiels, un ralentissement de l’économie. Une interprétation à confirmer, mais le taux de chômage en recul et les derniers indices PMI montrant une reprise dans le secteur des services, laissent à penser que la Fed devrait remonter à nouveau ses taux directeurs de 25 points de base au terme de la prochaine réunion de son Comité monétaire le 26 juillet. En tout cas, c’est ce qu’a reflété le comportement des opérateurs sur le marché obligataire jeudi soir alors que le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans revenait à ses niveaux de juillet 2006, à 5,10 %. Le mouvement s’est d’ailleurs étendu sur toute la courbe des rendements, jusque chez nous, les OLOs (obligations d’État belge) à 10 ans affichant un rendement de 3,36 % vendredi en séance, soit le niveau d’avril 2012. Pour ce qui concerne la zone euro, l’inflation a reculé à 5,5 % en juin, contre 6,1 % en mai. Mais la “core inflation” a progressé à 5,4 % contre 5,3 %. Il semble donc clair que la Banque centrale européenne procédera à un resserrement de ses taux directeurs le 27 juillet.

Ekopak sort de l’ombre

La hausse des taux d'intérêt n’est évidemment pas un élément susceptible de relancer la machine boursière puisqu’elle conduit logiquement les gestionnaires à réallouer une part de leurs actifs vers la zone obligataire. On y verra plus clair dans quelques semaines, lorsque les entreprises américaines commenceront à publier leurs résultats trimestriels. Et puis, il reste des poches de croissance à découvrir ou à retrouver en prenant son temps. Ainsi, sur la semaine écoulée au niveau européen, alors que la plupart des secteurs s’enlisaient, on a pu constater un retour des investisseurs vers les valeurs immobilières. Notamment à la Bourse de Bruxelles où ce secteur s’est distingué avec des reprises hebdomadaires de 3,50 % pour Aedifica après augmentation de capital, de 5,4 % pour Warehouse De Pauw (WDP), et de 5 % pour Wereldhave Belgium qui semble avoir touché un plancher technique. Citons encore chez nous le rebond de 3,5 % de Proximus sur une recommandation d’analyste jugeant le niveau de cours trop bas. Dans une moindre catégorie en termes de capitalisation boursière, retenons aussi le bond de 15 % des actions Ekopak, le potentiel de l’entreprise spécialisée dans la filtration d’eau semblant se confirmer selon un analyste, dans la perspective d’économies d’eau potable par les entreprises. Enfin, pour revenir vers les poids lourds de la Cote bruxelloise, alors qu’AB InBev a reculé cette semaine, vendredi a été le jour choisi par les analystes de Barclays, Sanford Bernstein et UBS pour revoir leurs cibles de cours à la hausse. Une conséquence de la chaleur estivale ?