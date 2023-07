Photovoltaïque : un prosumer doit-il installer une batterie pour éviter les décrochages en Wallonie ?

Rappelons que l’on ne connaît pas réellement l’ampleur du phénomène des décrochages. La Cwape, le régulateur wallon de l’énergie, a récemment rappelé qu’il “n’existe pas de cadastre des décrochages d’onduleurs en Région wallonne”. La seule information dont on dispose est l’outil de signalement mis en place par l’ASBL BeProsumer, “dont l’usage n’est encore qu’à ses débuts”, rappelle la Cwape.

Néanmoins, les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), tels que Resa et Ores, compilent les plaintes de leurs clients (y compris les prosumers). Et, selon la Cwape, le nombre de plaintes est en hausse. Le régulateur ajoute que cette hausse “doit être relativisée”. En effet, dans un certain nombre de communes, le nombre de plaintes a diminué, malgré une forte hausse du nombre d’installations photovoltaïques. “Il n’est pas exclu que l’hyper médiatisation actuelle engendre une perception exagérée des problèmes”, avance aussi la Cwape.

La Cwape appelle néanmoins les GRD à traiter sérieusement ces plaintes. Elle déplore également le faible taux d’installation de compteurs communicants chez les prosumers. Or, selon le régulateur wallon, ces compteurs communicants sont le seul moyen d’avoir un diagnostic précis du problème des décrochages. Et le seul moyen pour le prosumer d’objectiver le problème vis-à-vis de son GRD.

Par ailleurs, l’idée d’installer sa propre batterie domestique est revenue au devant de la scène, suite à la médiatisation croissante des problèmes de décrochage des onduleurs. Mais installer une batterie peut-il constituer une solution à ce problème ? Nous avons contacté plusieurs fournisseurs belges d’énergie, également installateurs de batteries, pour en savoir davantage.

Pas une solution d’un point de vue individuel

”Si vous êtes la seule personne de la rue à installer une batterie, cela ne va rien changer, nous explique un fournisseur. Si le réseau est saturé localement, l’onduleur de la batterie va se couper. Le client ne pourra ni recharger sa batterie ni auto-consommer la production de ses panneaux”. Bref, en cas de saturation du réseau local, le prosumer perd toute sa production. Batterie ou pas batterie…

Même son de cloche chez Eneco. “En cas de saturation du réseau, les onduleurs seront automatiquement mis en veille, explique Pieter Gysel, de chez Eneco. Or l'onduleur permet de contrôler la batterie. S'il est en veille, la batterie ne pourra donc pas être rechargée par les panneaux".

Si la batterie ne constitue pas une solution, d’un point de vue individuel, il en va autrement d’un point de vue collectif. En effet, si tout le quartier est équipé de batteries (à domicile ou collectivement), le réseau ne sera peut-être pas saturé. Les onduleurs ne décrocheront pas et tout le monde pourra bénéficier de sa production photovoltaïque.

Par ailleurs, il existe certaines solutions techniques de back-up (en cas de black-out), qui permettent aussi de continuer à auto-consommer et à charger sa batterie en cas de saturation du réseau local. “Le problème est que la Belgique est plus stricte que ses voisins avec les certificats de conformité, précise Pieter Gysel. Les fabricants hésitent donc à concevoir ces solutions spécifiquement pour la Belgique, qui est un très petit marché”.

Il existe aussi un petit boîtier, appelé EPS, à coupler à la batterie. Mais il ne vise pas à résoudre le problème des décrochages des onduleurs. “Ce système permet d’être autonome vis-à-vis du réseau en cas de black-out, explique un fournisseur. On l’installe chez les clients qui ne peuvent pas se permettre une coupure d’électricité. Mais le but de l’EPS est d’avoir accès à l’électricité en cas de black-out, pas de pouvoir produire avec ses panneaux quand le réseau est saturé”.

Une batterie déconnectée du réseau ?

Selon Benoît Michel, du site BattManiak, une solution serait de déconnecter du réseau une partie de son installation photovoltaïque. “Comme l’onduleur n’est pas connecté au réseau, il ne peut pas décrocher”, déclare-t-il. L’avantage est que le prosumer peut continuer à auto-consommer et à charger sa batterie, même en cas de saturation du réseau local. L’inconvénient est qu’il ne peut pas injecter sur le réseau, quand celui-ci n’est pas saturé.