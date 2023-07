"Les tensions sur les marchés du travail ont entraîné une hausse des salaires nominaux, qui reste toutefois inférieure à l'inflation, d'où une baisse des salaires réels dans la grande majorité des secteurs et des pays de l'OCDE", relève l'organisation internationale. La Belgique, où les salaires sont adaptés à l'évolution de l'inflation par le mécanisme de l'indexation automatique des salaires, est le pays de l'OCDE, sur la trentaine d'États analysés, qui a vu les salaires réels augmenter le plus entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2022: +2,9%.

Notre pays devance le Costa Rica (+1,7%), Israël (+0,6%) et les Pays-Bas (+0,4%). Tous les autres pays du panel ont connu une croissance réelle des salaires négative, que ce soit les Etats-Unis (-0,7%), la France (-1,8%), le Royaume-Uni (-2,9%) ou l'Allemagne (-3,3%). C'est en Hongrie que les salaires réels ont le plus chuté entre le premier trimestre 2023 et la période correspondante de 2022: -15,6%.

Contexte inflationniste

L'inflation, consécutive notamment à la reprise post-Covid et à la guerre en Ukraine, a atteint ces derniers mois des niveaux inédits depuis plusieurs décennies.

L'OCDE constate par ailleurs dans son étude que "les bénéfices des entreprises ont augmenté davantage que les coûts de main-d'œuvre dans de nombreux pays et secteurs, ce qui laisse à penser que la crise du coût de la vie n'est pas équitablement répartie."