Les Belges sont plus nombreux que jamais à partir à l'étranger: voici les destinations les plus prisées et quelques bons plans

Cette année, des records de réservation ont même été battus, pour l’été mais aussi pour les autres périodes de congés scolaires. Selon TUI, 9 % de Wallons en plus partiront cet été, par rapport à 2022, qui était déjà une bonne année. “Cette année, contrairement aux deux années précédentes, les Belges ont réservé bien à l’avance leurs vacances d’été. Ils ont pu ainsi bénéficier de promotions et d’avantages liés aux réservations rapides, ainsi que du plus grand choix car les capacités hôtelières étaient alors encore élevées dans toutes les destinations. Depuis, l’offre s’est considérablement réduite et certaines destinations affichent quasi complet, communique le tour-opérateur. En ce qui concerne les vacances en avion, l’Espagne, destination numéro un, attirera cet été 25 % des vacanciers francophones. Les îles de Majorque et de Tenerife sont de loin les plus réservées, mais la Costa del Sol, Gran Canaria et la Costa Blanca retrouvent également leurs habitués.”

La Grèce, de son côté, conserve son succès acquis durant la crise sanitaire. “La Grèce, deuxième pays du classement, séduit 20 % des voyageurs de TUI. La qualité croissante des hôtels et l’ambiance unique des îles grecques attirent de nombreux touristes européens. C’est d’ailleurs en Grèce que l’on trouve le moins de chambres d’hôtel encore disponibles actuellement.”

De son côté, Tim van den Bergh, directeur de Sun&Beach holidays à Sunweb, met en garde ceux qui attendent de réserver séjour en last minute. : “Pour celles et ceux qui sont encore à la recherche de bonnes affaires, le temps presse. Même s’il y a encore des offres intéressantes pour les départs de ce mois-ci ou de début juillet, nous nous attendons à une hausse des réservations de dernière minute dans les semaines à venir. Nous conseillons donc aux vacanciers de réserver au plus vite pour éviter toute déception.”

Et pour trouver des offres intéressantes, il faut se tourner vers les destinations hors Europe comme la Turquie, le Maroc, la Tunisie ou encore l’Egypte. Ces pays observent encore un retard de la reprise post-covid et/ou souffrent du manque de touristes russes. Les bons plans sont donc encore nombreux, mais pas infinis ! “Les destinations à l’excellent rapport qualité-prix, à l’ensoleillement garanti et aux infrastructures impressionnantes, comme la Turquie, la Tunisie ou l’Égypte, enregistrent à nouveau d’excellents résultats. Un francophone sur 5 a réservé des vacances en Turquie. Le pays a l’avantage d’avoir des centaines de kilomètres de côte et TUI fly dessert quatre aéroports. Pour la 2e année consécutive, la riviera turque (Antalya) est de loin la région de vacances préférée et rassemble 10 % des francophones qui partent en avion cet été. L’Égypte enregistre la plus grande croissance et accueille deux fois plus de francophones que l’an dernier”, confirme TUI.