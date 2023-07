Les travailleurs belges sont protégés par l'indexation mais un sur cinq a du mal à boucler ses fins de mois

Les chefs d’entreprise qui ont participé à cette étude évoquent des demandes plus régulières de leurs salariés pour avancer le jour du paiement de leur salaire. “On parle ici de personnes qui demandent une avance d’un ou deux jours”, explique Vassilios Skarlidis, “mais si leur situation ne s’améliore pas, cette demande peut passer à une semaine.” Des questions sur les augmentations de salaire sont aussi souvent posées par les salariés. Pour pallier le stress financier, SD Worx invite au dialogue entre les salariés et leur employeur. Pour Vassilios Skarlidis, “un responsable des ressources humaines peut certainement essayer d’entamer la conversation s’il y a des signaux clairs.”

Le salaire réel pourtant en hausse

Ce mardi, l’OCDE publiait pourtant dans ses “Perspectives de l’emploi 2023” que les salaires réels étaient en hausse dans seulement quatre pays membres de l’organisation, dont la Belgique. Les salaires réels tiennent compte de l’inflation, ils sont donc un bon baromètre du pouvoir d’achat des salariés. La Belgique est aussi un des rares pays au monde à maintenir ce pouvoir d’achat grâce au mécanisme de l’indexation automatique des salaires. L’OCDE annonce que la Belgique est même le pays de l’OCDE, sur la trentaine d’États analysés, qui a vu les salaires réels augmenter le plus entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2022. Une augmentation qui se chiffre à près de 3 %.

Un résultat qui peut sembler paradoxal au vu du constat de SD Worx. Pas tant que ça. L'économiste Etienne de Callataÿ rappelle que "l'OCDE évoque simplement une hausse ponctuelle, cela ne veut pas dire que dans la durée, les salariés belges sont mieux lotis que les salariés allemands." Pour lui, cela remet également en doute l'efficacité du mécanisme de l'indexation qui "est efficace à court terme mais pas dans la durée". L'indexation a par ailleurs des effets sur la compétitivité des entreprises, et certaines d'entre elles, moins robustes, doivent prendre des décisions difficiles, au détriment des travailleurs.

Etienne de Callataÿ explique aussi ce décalage par "le prix de l'immobilier, en forte hausse ces dernières années, qui n'est pas pris en compte dans l'indice des prix à la consommation" mais qui représente toutefois une part importante des dépenses des belges. L'économiste avance aussi que "le vécu personnel du salarié", comme un divorce, peut le mettre en difficulté financière. De plus, malgré un ralentissement de l’inflation depuis le début de l’année, poussée par la baisse des prix de l’énergie, l’inflation pour les produits alimentaires était encore de plus de 14 % au mois de mai dernier selon Statbel, l'autorité statistique belge. Ce qui met bien entendu une partie des consommateurs belges en difficulté.

Une crise pas équitablement répartie

Dans son rapport, l’OCDE constate par ailleurs que “les bénéfices des entreprises ont augmenté davantage que les coûts de main-d’œuvre dans de nombreux pays et secteurs, ce qui laisse à penser que la crise n’est pas équitablement répartie.” Ce constat ainsi que l’écart entre les hauts et les bas salaires ne peuvent pas être démontrés par l’étude de SD Worx bien qu’ils pourraient expliquer le paradoxe entre le nombre de salariés en difficulté financière et l’augmentation du salaire réel. Vassilios Skarlidis fait d'ailleurs remarquer que “la différence de l’indexation de 11 % sur un salaire de 1 200 euros ou sur un salaire de 7 000 euros montre bien que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne.”

Pas étonnant, dans ce contexte, que l’objectif de la réforme fiscale en cours de négociation par le gouvernement de la Vivaldi est d’ailleurs de diminuer les charges salariales, surtout du côté des bas et moyens salaires, en recourant au bonus emploi, au crédit d’impôt ainsi qu’à une suppression complète de la contribution spéciale de sécurité sociale. Du reste, on attend encore la confirmation que la Vivaldi, pour la 5e semaine d'affilée organise un conclave "réforme fiscale" ce week-end.