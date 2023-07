Plan de relance : la réforme des pensions n’est pas le seul chaînon manquant pour l’octroi des fonds

Une solution préexistante

Lorsque l’Europe présente son plan aux États membres, elle leur demande la mise en place d’un système informatique pour collecter les données concernant les destinataires des fonds. “L’Europe veut en effet savoir, et c’est légitime, ce que chacun des pays membres fait des fonds alloués et surtout qui les réceptionne et les utilise : les entreprises, leurs sous-traitants, etc.”, explique une source proche du dossier. Chaque État membre s’est donc mis en quête d’un système informatique valable qui permette de vérifier, en quelques clics, qui fait quoi de l’argent octroyé. En Belgique, la solution est toute trouvée : le fichier UBO (pour “Ultimate Beneficial Owners”) est un registre qui contient les “bénéficiaires effectifs” d’une société ou d’une autre entité juridique.

Lors de la précédente législature, le gouvernement, non sans être passé par quelques discussions houleuses, met en place le ficher UBO à des fins de lutte contre la fraude fiscale. Pour de nombreux experts, ce fichier est même l’arme la plus affûtée que la Belgique ait sortie depuis de très nombreuses années. Ce fichier, qui est en réalité d’application depuis deux ans maintenant, pourrait, pensait la Vivaldi, être opérationnel assez rapidement, notamment en adaptant le dispositif au RGPD (protection de la vie privée). “La loi anti-blanchiment de 2017 et l’arrêté royal sur l’utilisation du registre UBO ont dû être modifiés pour permettre à chaque autorité de gestion des fonds RRF au niveau belge de collecter les données sur les bénéficiaires effectifs (UBO)”, complète une autre de nos sources à la manœuvre sur ce dossier. Aux manettes, les équipes du ministre des Finances Vincent van Peteghem (CD&V) mettent les bouchées doubles, en collaboration avec le cabinet du secrétaire d’État Thomas Dermine. Tout se passe bien, même si le travail s’avère plus compliqué que prévu.

Les horreurs administratives de la Commission

”Pour automatiser cette collecte de données, une API (Interface de programmation d’application) a été développée par le SPF Finances. Cette API ne peut être utilisée qu’une fois une série de tests IT réalisés et après signature d’un protocole entre SPF Finances et autorité de gestion”, explique une de nos sources. C’est ici que le bât blesse. Ces protocoles sont signés par toutes les entités et déjà contresignés par le SPF Finances pour toutes les entités, sauf pour la Région flamande. Les échanges techniques ont été plus longs et la Région se trouve dans l’attente de la contre-signature par le SPF Finances de son protocole. “Sur le plan opérationnel, la Flandre n’est pas encore à 100 % prête”.

Tant que ce problème administratif et opérationnel n’est pas réglé, il ne peut donc pas y avoir de formulation de demande de fonds de la part de la Belgique. C’est rageant. Une première tranche de 850 millions d’euros est tout de même en jeu. La mini-réforme des pensions, entérinée de haute lutte par la Vivaldi, ne suffit donc pas encore. Une solution est annoncée prochainement, sans plus de précision. “Cela dit, conclut une de nos sources, je peux vous assurer que ça râle sec dans les capitales européennes. On peut comprendre que la Commission veuille tracer les fonds octroyés, mais ses demandes relèvent parfois de l’horreur administrative. Je crois que s’il y a une prochaine fois, cela ne pourra plus se passer comme cela.”