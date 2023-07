Il est temps de boucler sa déclaration fiscale: plus que quelques heures si vous voulez éviter les sanctions

Seuls les indépendants ou les personnes dont la situation justifie l’aide d’un mandataire peuvent encore attendre jusqu’au 18 octobre pour envoyer leur déclaration fiscale. Pour le reste, il ne faut donc pas traîner, sous peine de faire face à des sanctions. Pour rappel, on parle de 50 à 1 250 euros d’amende en cas de retard, mais aussi d’un accroissement d’impôt de 10 % minimum, et jusqu’à 200 %. Seul moyen d’échapper à ces sanctions, présenter un cas de force majeure, soit une maladie grave, une absence à l’étranger prolongée, la disparition de document sans négligence de votre part (incendie, par exemple),…

Sans surprise, la part des déclarations électroniques ne cesse de croître. En 2022, 3 252 583 déclarations ont été encodées via taxe-on-web, contre 264 173 versions papier, soit une augmentation de 18 % pour le format électronique. Aussi, les contribuables qui activent l’e-box sur MyMinfin entreront leur déclaration uniquement en ligne et ne la recevront plus en version papier. Une diminution des coûts économiques et écologiques, selon le SPF Finances.

Autre nouveauté pratique, mais aussi symbolique, la neutralité de genre est désormais de mise. Pour une déclaration, la tradition voulait qu’on plaçait l’homme dans la colonne de gauche, et la femme à droite. Mais c’est terminé. À partir de l’année des revenus 2022 et l’exercice d’imposition 2023, cet ordre sera fait sur la base de l’âge. Dorénavant, la personne la plus âgée sera inscrite en premier dans la colonne de gauche.