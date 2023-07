Pourquoi les 7 partis de la majorité ne se sont jamais entendus sur la manière de financer la réforme fiscale

Pas assez d’emplois pour financer la réforme, dit le MR

De quoi à nouveau réunir tout le monde hier soir en kern, dès 21h. À 23h, constat d’échec, donc. Pour le libéral francophone David Clarinval, il y avait encore “trop de taxes sur la table” : sur la construction, la consommation ou encore les entreprises. À ses yeux, la réforme envisagée ne récompensait en outre pas “tous les travailleurs”, dont les indépendants. “Pendant les discussions en bilatérale, nous avons proposé un paquet de mesures permettant de créer 19 000 emplois supplémentaires, au-delà de la croissance naturelle (via des effets-retours ou des mesures sur les flexi-jobs). Mais cette proposition n’a même pas été évoquée. La gauche ne voulait plus en parler. Pour eux, la proposition allait trop dans mon sens”. Ce qui était sur la table ne permettait dès lors pas, aux yeux du ministre, de créer suffisamment d’emplois pour assurer le financement de la réforme. Pour rappel, la Vivaldi estimatait à 28 000 euros par personne remise au travail l'effet retour sur l'économie.

La balle dans le camp du MR, pour l’aile gauche

Le PS, comme Ecolo, renvoie la balle dans le camp libéral : “Ce constat d’échec n’est pas une surprise depuis la prise de position du MR, lundi, à l’issue de son bureau de parti”, a commenté mardi soir le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne, tout en saluant le travail réalisé par le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. “Il y avait six partis autour de la table dans une logique de trouver un compromis… et un parti n’était pas dans cette logique”. Selon le socialiste, les exigences posées par les libéraux francophones sortaient du cadre de l’accord de gouvernement. À ses yeux, il s’agissait de procéder à un “tax shift” (glissement de la fiscalité) et non à un “tax cut” (diminution de la fiscalité), comme le réclamait le MR. Ce glissement devait s’opérer de la fiscalité sur le travail vers, principalement, le capital et la richesse et aussi la consommation. “Mais le MR a remis en cause cette logique, évoquant notamment des économies sur les allocations de chômage (durcissement, exclusions, limitation)”, relève Pierre-Yves Dermagne, jugeant ces propositions “hors cadre”. Même la taxe compte-titres ne figurait plus au programme. "C'est une occasion manquée d'améliorer notre système fiscal, en augmentant les salaires bas et moyens, en encourageant les comportements positifs pour la planète, grâce à une plus grande contribution des revenus du capital", a pour sa part estimé George Gilkinet (Ecolo).

35 à 40 euros en moyenne par travailleur

Sur le fond, ces dernières semaines, il ne restait quasi plus rien de l’ossature de base du ministre des Finances. Même les mécanismes pour faire baisser les charges sur le travail – le relèvement de la quotité exonérée d’impôt et l’élargissement de la tranche de 45 % – ne figuraient plus au menu de la proposition de Vincent Van Peteghem. En termes chiffrés, la solution était de travailler sur les crédits d’impôt, le bonus à l’emploi et la suppression de la quotité exonérée d’impôt. Las. En coulisses, les différents acteurs évoquaient un montant inférieur à 50 euros en moyenne de hausse du salaire net poche. “En réalité, on était même plus proche des 35-40 euros en moyenne par travailleur”, lâche une source gouvernementale. On est bien loin des ambitions initiales d'une "réforme à 18 milliards", a rappelé le ministre des Finances. Dont 6 pour la première étape. Mais toutes les sources de financement faisaient débat: la réforme de la TVA, la taxe compte-titres, la taxe sur les jeux de hasard, le fin du régime RDT (revenus définitivement taxés) de faveur pour les entreprises... Liste non exhaustive.

Le ministre des Finances peut se montrer particulièrement déçu, lui dont le parti est le seul à n’avoir engrangé aucune réforme ou mesure importante au cours de cette législature. Il ne s’est pas gêné pour le faire savoir sur les réseaux, quelques minutes après la fin du kern. La communication était prête, manifestement. Répétant que les travaux avaient été gigantesques, l’homme - qui se dit logiquement “fort déçu” - décoche quelques flèches : “Tout le monde n’est pas capable de sortir de ses tranchées et de faire preuve de courage pour prendre des décisions dans l’intérêt de tous. C’est ce que nous devons décider aujourd’hui…” (lisez hier soir).

Constat d’échec

Sur la forme, tous les partis de la majorité pourront dire que l’objectif de l’accord gouvernemental était de préparer le terrain à une réforme fiscale pour l’après-2024. Certes. C’est tout de même un échec, le gouvernement s’étant mis d’accord en mars pour au moins mettre en œuvre la première étape de cette réforme fiscale avant la fin de la législature, les deux autres étapes étant prévues pour la fin de la législature. “Mais c’est comme toujours avec ce gouvernement, on ne parvient pas à financer les décisions”, lâche une autre source gouvernementale. Sur le fond, la Belgique, poussée dans le dos depuis des lustres par pas mal d’institutions (Commission européenne en tête) pour réformer le marché du travail et notre fiscalité, trop complexe et surtout trop élevée, reste en cale sèche. "Mais la Vivaldi a une histoire à raconter: elle s'est entendue sur le nucléaire, sur les pensions, et la réforme fiscale ne figurait pas au programme", explique une source gouvernementale.

"Je parie qu’aux élections de 2024 tous les partis de la #Vivaldi vont vous promettre une réforme fiscale pour diminuer les impôts sur le travail et les pensions. Le truc qu’ils vous ont déjà promis 10x. Et qu’ils viennent d’enterrer mardi soir. Trop obnubilés par leurs nombrils…", a lâché la députée Catherine Fonck (Les Engagés). La probabilité est en effet forte qu'on remette le couvert lors de la prochaine nécessité. "Mais là, il y aura obligation d'aboutir, sans quoi on nous y contraindra", conclut une autre de nos sources...