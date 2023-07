ING lance le “compte à vue le plus complet sur le marché belge”

Le nouveau pack bancaire d’ING Belgique comprend un compte à vue et des services étendus comme un check-up financier gratuit avec un expert et deux assurances intégrées. “De nos jours, il est de plus en plus courant de gérer nos besoins bancaires quotidiens en ligne ou sur nos smartphones. Notre rôle évolue vers celui d’un coach financier, qui aide ses clients à protéger leur pouvoir d’achat par le biais d’un bilan financier, et en étant la première banque à intégrer deux formes d’assurance à l’offre de compte courant”, déclare Sali Salieski, Head Retail&Private Banking chez ING Belgique.