Elia veut une "rémunération correcte" de ses actionnaires

Pour plusieurs raisons, le régulateur fédéral n’est pas d’accord avec cette demande. Il souligne qu’elle entraînerait un coût supplémentaire de plus de 100 millions d’euros par an, à charge des consommateurs belges d’électricité. Un coût qui doit s’ajouter à la hausse, déjà prévue, des tarifs d’Elia. La Creg ne s’oppose pas à une discussion concernant le taux de rémunération du capital d’Elia. Mais le régulateur refuse catégoriquement que cette hausse soit appliquée rétroactivement : selon la Creg, seuls les nouveaux investissements pourraient bénéficier d’un meilleur taux, pas les anciens. Enfin, le régulateur souligne que Fluxys, qui a les mêmes actionnaires qu’Elia, parvient à attirer des capitaux, avec un taux similaire de rémunération du capital.

Elia se dit étonné

Cette sortie de la Creg n’a pas plu à Elia. Ce jeudi, le gestionnaire du réseau haute tension a tenu à réagir, via un communiqué. “Cela nous étonne que la Creg s’exprime dans la presse à propos d’un dossier strictement confidentiel, dont les négociations ne se termineront qu’en fin d’année”, écrit d’emblée Elia.

Avant de publier ses arguments. “Depuis mars 2022, la situation économique a fortement changé”, souligne le gestionnaire du réseau. “Nous demandons donc que le rendement des capitaux propres tienne compte des nouvelles conditions sur les marchés financiers, précise Elia. Pour le financement de nos projets, la Creg nous impose une clé de répartition fixe : 40 % via les capitaux propres, et 60 % via de la dette. L’évolution inattendue des taux d’intérêt, depuis mars 2022, fait toutefois que le taux convenu à l’époque est insuffisant pour attirer le capital nécessaire à notre important programme d’investissement. Elia ne demande rien de plus qu’une rémunération correcte pour pouvoir réaliser les plans d’investissement”.

Elia ajoute qu’une discussion a lieu en Allemagne concernant la hauteur du taux de rémunération du capital. Néanmoins, les résultats de ces discussions allemandes ne sont pas attendus avant plusieurs mois. Par ailleurs, la Creg souligne que l’Allemagne ne compte pas augmenter son taux pour les investissements passés, contrairement à ce qu’a proposé Elia.

Enfin, Elia ajoute que des “gigantesques défis attendent notre pays dans le cadre de la transition énergétique”. “Si Elia ne parvient pas à lever suffisamment de capital, l’entreprise pourrait faire face à un manque d’infrastructure essentielle”, précise le gestionnaire du réseau.