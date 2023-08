La Creg va refuser les tarifs d’Elia, qui réclame 100 millions d’euros supplémentaires par an

Chez nous, Elia, le gestionnaire du réseau haute tension, prévoit d’investir 7,2 milliards d’euros, rien que sur la période 2023-2027. Pour financer cet ambitieux plan d’investissement, Elia prévoit d’augmenter ses tarifs, incorporés dans la facture d’électricité des ménages et des entreprises. Néanmoins, la Creg, le régulateur du secteur, pourrait contrarier les plans d’Elia.

En mai dernier, Elia avait envoyé sa proposition tarifaire, pour la période 2024-2027, à la Creg. De ce document doivent découler les tarifs d’Elia, facturés aux consommateurs d’électricité. Mais la Creg va s’opposer à la proposition tarifaire d’Elia. Explications.

1 Elia veut augmenter sa rémunération

En juin 2022, la rémunération des capitaux propres d’Elia avait été fixée par la Creg à 5,8 % (après impôts). Ce taux de 5,8 % a été spécifié dans la méthodologie tarifaire 2024-2027, qui sert de base à l’élaboration de la proposition tarifaire d’Elia (remise en mai 2023 à la Creg).

Or, Elia réclame aujourd’hui une rémunération des capitaux propres de 7,6 %, au lieu de 5,8 %. Selon la Creg, cette hausse de la rémunération des actionnaires d’Elia engendrerait un coût supplémentaire, de plus de 100 millions d’euros par an, à répercuter sur les factures d’électricité. En outre, ces 100 millions d’euros ne sont pas inclus dans la hausse de 80 % des tarifs d’Elia, déjà évoquée précédemment par le gestionnaire du réseau.

2 Refus de la Creg

Cette hausse de la rémunération d’Elia ne plaît pas à la Creg, qui s’y oppose. “La Creg s’apprête à rejeter, en septembre prochain, cette augmentation de la rémunération proposée par Elia, nous explique le régulateur. La proposition tarifaire d’Elia s’écarte de la méthodologie tarifaire, approuvée par la Creg en juin 2022. Or cette méthodologie tarifaire avait fait l’objet d’une concertation, qui a duré six mois, entre la Creg et Elia. Et Elia ne s’était pas opposé à son contenu et n’avait déposé aucun recours”.

3 Pourquoi Elia demande cette hausse ?

Pour financer ses investissements, Elia aura besoin de capitaux. L’entreprise va donc solliciter les communes belges, premier actionnaire d’Elia via le holding Publi-T, pour remettre de l’argent au pot. Or Elia estime que le taux actuel de 5,8 % de rémunération du capital propre n’est pas suffisamment attractif. Selon Elia, une augmentation de la rémunération de ses actionnaires se justifie par le fait que les “marchés financiers ont profondément changé” depuis juin 2022.

La Creg n’est pas totalement opposée à une discussion sur la rémunération du capital propre d’Elia. Néanmoins, le régulateur rejette totalement la demande d’Elia d’appliquer une hausse de la rémunération rétroactivement. En effet, selon la Creg, le but de cette hausse est d’attirer de l’argent pour financer les nouveaux investissements d’Elia, pas les anciens. En outre, la Creg souligne que le rendement offert à Fluxys, le gestionnaire du réseau de gaz, est similaire à celui offert à Elia. Or les deux opérateurs ont les mêmes actionnaires et Fluxys parvient à lever du capital.

4 Quel impact sur la facture d’électricité ?

Elia l’a récemment répété : ses tarifs vont augmenter de 80 % pour financer ses investissements. L’entreprise évoque un surcoût de 2 à 3 euros par mois, pour une facture moyenne d’électricité. La Creg évoque plutôt un doublement des tarifs d’Elia, à l’échéance 2027. Dans ce cas, le coût payé par un ménage passerait de 40 euros à 80 euros par an, en 2027. Mais ce doublement des tarifs d’Elia ne tient pas compte du surcoût de 100 millions d’euros par an, lié à la hausse de la rémunération des capitaux propres d’Elia. En incorporant ce nouveau surcoût, les tarifs d’Elia feraient donc plus que doubler.

Quant à l’explosion du coût de l’île énergétique, évoquée par Le Soir, elle est déjà incorporée dans la hausse des tarifs d’Elia. Cet élément-là ne devrait donc pas faire augmenter davantage les tarifs d’Elia. À moins, bien sûr, que le coût de l’île n’augmente encore dans le futur… Rappelons que cette île artificielle sera construite au coeur de la future nouvelle zone d’éoliennes en mer.

5 Que va-t-il se passer ?

Normalement, la procédure veut que la Creg fixe les tarifs d’Elia en novembre prochain. Suite au refus de la Creg, Elia devrait présenter une nouvelle proposition tarifaire remaniée. Il faudra ensuite voir si les points de vue de la Creg et d’Elia peuvent se rapprocher. Le régulateur veut offrir un rendement suffisant aux capitaux investis dans le réseau, tout en veillant à ce que la facture d’électricité n’explose pas. De son côté, Elia insiste sur le fait que ses investissements sont indispensables et qu’il faut bien attirer les capitaux nécessaires à leur financement.