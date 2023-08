Le portefeuille trinque dans les stations-service: voici pourquoi un plein de carburant vous coûte de plus en plus cher

Ceux qui remplissent leurs réservoirs d’essence ne sont pas mieux lotis : tant la 95 que la 98 verront leurs prix repartir à la hausse, pour une troisième augmentation en un mois.

Les prix maximum des carburants sont à la hausse. ©SPF Economie

Des hausses répétées qui trouveraient leur explication dans le positionnement de l’Arabie saoudite qui a effectué des coupes dans sa production pour enrayer la chute vertigineuse des prix du pétrole.

Petit retour en arrière : au plus fort de la crise énergétique, le prix du baril de brent s’était approché de son record historique atteint en 2008 (147,5$) : le baril se négociait autour des 130 $ le 7 mars 2022, avec des pics à 139 $ durant la journée. Avec des conséquences quasi immédiates sur les prix à la pompe : le 11 mars suivant, un litre de diesel atteignait son record historique (2,286 €), quasi égalé 7 mois plus tard (2,239 €). L’essence 95, elle, atteignait également son prix record en juin 2022 (2,155 €).

Entre juin 2022 et juin 2023, les cours du brent s’étaient quelque peu effondrés. De 123,6 $ le baril, on était passé à moins de 72$. Soit une baisse de 42 % en un an.

Cours du brent ©IPM Graphics

Mais si les prix du pétrole sont revenus à leurs niveaux d’avant la crise énergétique, ils sont repartis vers le haut. De 72 $ le 26 juin, le baril de brent s’affiche désormais à 85 $. Soit une hausse de valeur de 18 % en un peu plus d’un mois.

Une hausse dont l’origine est donc à chercher dans la décision de l’Arabie saoudite de limiter sa production de pétrole. Alors que l’Opep + avait déjà décidé en avril de réduire de 1,16 million de barils sa production quotidienne en vue de freiner la perte de vitesse du cours du brent, l’Arabie saoudite, pourtant membre de l’Opep +, a décidé, unilatéralement, de diminuer sa production journalière de pétrole de près d’un million de barils. “L’offre de brut qui reste limitée et la probable prolongation des coupes de production saoudiennes jusqu’au mois de septembre continuent à influencer les marchés, confie Aude Fischer, porte-parole de Carbu.com, le comparateur de prix des carburants. À leur plus haut niveau depuis trois mois, les cours du pétrole poursuivaient doucement leur hausse ce lundi. Le Brent avait alors entamé la journée à une valeur de 84,24 $ à l’ouverture des marchés. Bien qu’ils soient restés stables depuis, le WTI et le Brent sont en passe d’enregistrer leur plus forte hausse mensuelle depuis janvier 2022.”

Atteignant leur plus haut niveau depuis le début du mois d’avril, les prix du pétrole sont également en passe de réaliser leur meilleure performance pour un mois de juillet depuis près de vingt ans. “Cependant, la hausse en ce début de semaine reste modeste. Alors que la Chine prend des mesures pour soutenir son économie et que les États-Unis gagnent lentement leur bataille contre l’inflation, les inquiétudes concernant la demande s’apaisent.”

À noter que si l’essence et le diesel sont repartis à la hausse, c’est également le cas du mazout qui a enregistré une hausse de près 15 % pour ce seul mois de juillet.