L’inflation diminue dans les supermarchés belges, mais pas les prix : “La hausse des marges dans une optique de profit est une explication possible”

Depuis mars où l’inflation avait atteint les 20 %, les choses ont évolué dans le bon sens. Pourtant, en juillet, une famille de deux personnes a dépensé en moyenne 531 euros au supermarché, soit toujours 71 euros de plus qu’un an auparavant. “Le secteur alimentaire est un secteur sensible où l’inflation reste plus élevée que l’inflation globale, analyse Julie Frère, porte-parole de Testachats. Un seul poste comme le prix de l’énergie influence différents aspects : production, stockage, utilisation de serres, transport, emballage… Donc les hausses, tout comme les baisses en théorie, devraient être répercutées significativement”.

Des légumes en or

Les produits les plus touchés par les hausses de prix – et c’est un véritable problème dans la recherche d’une alimentation saine et équilibrée – sont les légumes. Par rapport à juillet 2022, ils sont en moyenne 33 % plus chers. Le prix des carottes, en particulier, a augmenté de 73 % ! Sur deux ans, la hausse atteint même les 87 %.

Dans le top 5 des produits ayant le plus augmenté, on trouve également le ketchup (+44 %), la moutarde (+39 %), les frites surgelées (38 %) et le concentré de tomates (+35 %). Parfois moins sains que les légumes frais mais très pratiques, les plats préparés ont eux vu leur prix gonfler de 24 %, et les produits surgelés de 22 %. Les aliments pour animaux sont également 22 % plus chers que l’année dernière.

On notera également que les produits en papier ont subi une inflation de 59 % sur deux ans, et ont encore augmenté de 21 % depuis juillet dernier.

Paradoxe

Un constat alarmant, surtout quand on sait que paradoxalement, les prix des matières premières et de l’énergie sont en baisse sur le marché international depuis plusieurs mois.

Le prix des céréales notamment a diminué de 17 % depuis octobre 2022. Mais sur les 36 types de pâtes considérés par Testachats, 28 ont un prix plus élevé qu’à cette date, et seules quatre ont vu leur prix baisser.

Les tarifs des produits laitiers, quant à eux, sont en baisse depuis juin 2022 sur les marchés internationaux, à -22 %. Pourtant, sur les 41 laits demi-écrémés que compte le panier de Testachats, 37 sont aujourd’hui plus chers qu’en juin 2022. Les produits laitiers dans leur globalité sont en moyenne 18 % plus onéreux que l’année dernière dans les supermarchés belges.

La même comparaison a pu être effectuée avec les huiles végétales. Leur tarif a baissé de 54 % depuis mars 2022, mais sur 17 huiles de friture suivies par Testachats, 16 ont vu leur prix augmenter depuis cette date, et une seule a stagné.

Julie Frère souligne cependant que toutes les catégories de matières premières ne voient pas leurs prix baisser. Par exemple, le tarif du sucre qui se retrouve dans de nombreux produits continue toujours d’augmenter.

Marges trop importantes ?

”Nous sommes bien conscients qu’à côté des prix de l’énergie et des matières premières, plusieurs facteurs déterminent le prix d’un produit, tels que les frais d’emballage, de transport et de salaire, commente Julie Frère. Nous sommes néanmoins interpellés par l’incohérence entre la baisse importante du prix de certains postes et le fait que le prix de certains produits continuent d’augmenter”.

Par exemple, d’après l’institut de statistiques belge Statbel, les frais de transport ont diminué en moyenne de 17 % entre juin 2022 et juin 2023.

”Nous avons porté plainte le mois dernier auprès de l’Autorité belge de la concurrence pour qu’elle s’assure que ces hausses soient bien justifiées par des hausses de coûts et non pas de hausses de marge bénéficiaire. Car évidemment, la hausse des marges dans une optique de profit est une explication possible”.

Grâce à cette démarche, le cabinet Dermagne vient de demander à l’Observatoire des prix de réaliser un monitoring mensuel, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. “C’est une mesure tardive mais positive. J’espère que les résultats de ces travaux qui complémentent les nôtres nous permettrons d’expliquer le paradoxe entre baisse de l’inflation et hausse des prix”, conclut Julie Frère.