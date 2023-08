Comment ING Belgique profite à fond de la hausse des taux d'intérêt

Les chiffres sont éloquents, eux aussi. Le chiffre d’affaires a bondi de 20 % à 1,8 milliard d’euros sur les six premiers mois de l’année, et le résultat courant a plus que doublé d’une année sur l’autre, passant de 201 millions d’euros en 2022 à 588 millions pour ce début d’année. Et si les rentrées ont augmenté, les coûts sont restés sous contrôle et ont même reculé de 4,3 % d’une année sur l’autre à 1,134 milliard d’euros. Notons que les bénéfices ont été influencés positivement par une nette réduction des coûts exceptionnels liés aux réorganisations.

Le retour des intérêts

Le responsable financier (CFO) d’ING Belgique, Hans De Munck, est souriant, lui aussi. “Du point de vue d’un directeur financier, ces chiffres sont appréciables, ils traduisent des résultats très costauds. Tous les indicateurs clés sont au vert. Et c’est lié à la stratégie, bien sûr, mais surtout au niveau des taux d’intérêt. Les intérêts sont ce qui constitue la plus grande part de nos revenus”. Soit 1,343 milliard d’euros, en hausse de 32,1 % d’une année sur l’autre. Comprenons donc que la banque a pu octroyer des crédits en suffisance pour alimenter ses revenus. De fait, sur le semestre écoulé, la banque a octroyé quelque 7 milliards d’euros de nouveaux crédits.

“Et des crédits de bonne qualité, ce qui nous a permis de réduire le montant des provisions pour risque de défaut à 91 millions d’euros, soit 64 millions de moins qu’en 2022”, reprend Hans De Munck. “Et cela nous permettra d’affronter plus aisément une éventuelle situation un peu plus compliquée par la suite”. Une allusion au risque d’un ralentissement voire d’une récession au deuxième semestre, lié à la politique monétaire agressive menée par la Banque centrale européenne (BCE) en vue de contrer l’inflation.

Di-gi-ta-li-sa-tion !

Le maître mot de la présentation du jour était d’évidence “digitalisation”, martelé par les deux intervenants. Pièce maîtresse du plan de redéploiement de la banque belge, elle porte apparemment ses effets. “Nos clients ont trouvé le chemin vers notre offre digitale”, a expliqué Peter Adams.

Et de synthétiser la stratégie : 1,5 million d’utilisateurs actifs des applications se traduisant par une baisse de 37 % des appels téléphoniques à la banque, le tout justifiant la stratégie de réduction du nombre d’agences au profit de plus grandes structures disposant de spécialistes dans tous les domaines. La banque assure que dans son activité prêts, l’usage des applications simplifie et accélère l’accès au crédit pour les clients éligibles.