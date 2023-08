L’expert financier britannique Moneyzine a répondu à cette question en s’appuyant sur les sites web Airbnb et Trivago et en comparant les prix moyens des nuitées pour dans 35 villes d’Europe, pour un adulte.

Des Airbnb imbattables à Istanbul

Ainsi, Istanbul est la ville européenne où les Airbnb offrent le meilleur rapport qualité-prix. Le prix moyen d’une nuitée Airbnb y est de 40,46 euros, soit 61,77 % de moins qu’un hôtel (105,85 euros). Cette ville méditerranéenne exotique est idéale pour les voyageurs à petit budget.

En deuxième position on trouve Athènes, la capitale grecque, avec une chambre en Airbnb en moyenne à 62,13 euros contre 123,11 euros pour un hôtel, soit un écart du simple au double. Lisbonne arrive troisième avec 95,87 euros en moyenne pour une nuit en Airbnb contre 187,54 euros dans un hôtel. Qui plus est, la capitale portugaise est classée 7e sur 100 villes dans une récente étude sur les destinations estivales les plus populaires en 2023, d’après Moneyzine.

Top 15 des villes dans lesquelles il est bien plus intéressant de se loger en Airbnb que dans un hôtel. ©Moneyzine

Pays dans lesquels les hôtels deviennent de plus en plus intéressants par rapport aux Airbnb. ©Moneyzine

Berlin et Paris suivent respectivement en quatrième et cinquième position, avec une différence de prix significative entre les Airbnb et les hôtels. En optant pour un Airbnb, les voyageurs économisent en moyenne 97,80 euros dans la capitale allemande et 99,33 euros dans la française.

Bruxelles clôture le top 15

En outre, à Bruxelles, le logement Airbnb moyen coûte 105,47 euros par nuit, tandis que les hôtels de la capitale belge facturent en moyenne 150,72 euros. En choisissant de loger chez un particulier, il est donc possible d’économiser environ 45 euros.

Enfin, à Zurich (Suisse), Vienne (Autriche), Bucarest (Roumanie), Amsterdam (Pays-Bas) et Vilnius (Lituanie), les hôtels talonnent les Airbnb. Les économies réalisées en allant chez le particulier ne sont comprises qu’entre 13 % et 2 % respectivement.

Finalement, c’est à Tirana (Albania) et Oslo (Norvège) que le classement bascule dans le sens des hôtels moins chers que les Airbnb en moyenne. Contre toute attente.