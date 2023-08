"Nous voulons être l'inverse d'Amazon" : comment le modèle de la coopérative Emrys peut augmenter le pouvoir d'achat des Belges

Le concept tout entier est basé sur un simple objet : la carte cadeau. "Nous sommes aujourd'hui le vendeur numéro un de cartes cadeaux en Europe sur le marché des particuliers, met en avant Wilfried Rivière, président et fondateur de la coopérative qui rassemble aujourd'hui 195 000 membres et 2 369 sociétaires en France et en Belgique. Habituellement, les cartes cadeaux étaient achetées par les grandes entreprises et distribuées à leurs employés. Nous avons été les pionniers avec notre système participatif à destination des particuliers".

La première année, le modèle a déjà séduit 1 800 sociétaires en quête de beurre dans leurs épinards et le volume de ventes s'élevait à 4 millions d'euros. Cette année, il devrait atteindre les 250 millions.

Modèle vertueux

Emrys a été fondé à partir d'un capital de base de 500 euros et sans faire appel aux banques. Le concept a fait le reste. Alors, de quoi parle-t-on exactement ?

Wilfried Rivière, président et fondateur de la coopérative Emrys. ©Emrys

La coopérative achète de très gros volumes de cartes cadeaux et de bons d'achats papiers (chèques cadeaux) à des centaines marques et organismes partenaires (Carrefour, Decathlon, Total...). Le sociétaire qui achète une carte via Emrys bénéficie donc d'avantages auquel il ne pourrait pas avoir accès tout seul.

"Imaginons un partenariat à 6% avec Carrefour. Si le membre achète une carte cadeau à 100 euros, il achète en fait sa carte 94 euros et les 6 euros restants sont redistribués : 20% (soit 1,20 euro) réinjectés pour faire vivre la coopérative et 80% (4,8 euros) reversés aux membres eux-mêmes, décrypte Wilfried Rivière. Sur les 4,80 euros de cet exemple, 50% vont au sociétaire qui a acheté la carte, et les autres 50% vont à ses parrains. Il est possible de parrainer des membres jusqu'à dix générations de filleuls !".

Le modèle de la coopérative. ©Emrys

Grâce à ce modèle vertueux, plusieurs sociétaires ont fait de ces achats de cartes leur activité principale. Wilfried Rivière nous cite l'exemple d'un membre qui dispose d'un réseau de 120 000 personnes et qui gagne environ 80 000 euros par mois avant impôts. Depuis 2020, Emrys compte plus de 7 000 membres en Belgique. L'ouverture est prévue l'année prochaine en Italie et en Espagne. "Je ne connais pas de concurrent qui propose le même système que nous sous forme de coopérative, et encore moins dans le secteur de la carte cadeau", souligne le président et fondateur.

Au-delà de la carte cadeau

Mais ce n'est pas tout. "Nous venons de lancer un moyen de paiement pour simplifier le parcours de nos membres : c'est une Mastercard Emrys associée à notre application de paiement Emrys Pay. Ainsi, Il n'est plus indispensable pour le membre d'acheter une carte cadeau. Il peut payer directement ses achats en ligne, en magasin ou retirer de l'argent au distributeur automatique tout en cumulant des points de fidélité", détaille M. Rivière.

De plus, pour un dépôt sur le compte bancaire associé à la Mastercard (salaire, pension...), les 1,5% de frais de dépôt seront reversés à 100% en "Emrys coins". Par exemple, pour un salaire reçu de 1 000 euros, 15 euros d'Emrys coins sont crédités sur le compte Emrys du sociétaire, ce qui génère une prime de crédit d'achat utilisée pour acheter d'autres cartes cadeaux ou pour payer directement avec la Mastercard.

"Nous voulons être l'inverse d'Amazon et de l'hypermondialisation en promouvant un système d'hyperlocalisation, pointe Wilfried Rivière. En d'autres termes, les partenariats avec les grands groupes et Mastercard permettent d'accéder à des avantages et à de l'argent qui pourra être redépensé chez les commerçants et services de proximité. Grâce à notre fort pouvoir de négocation, le but est d'avoir un impact social positif maximum."

A noter que toutes les remises facturées aux partenaires (les 6% dans notre exemple chez Carrefour), sont en partie (8%) reversées à des associations en France et en Belgique, et bientôt en Italie et en Espagne. En 2022, 450 000 euros ont ainsi été reversés.