Contrats d'énergie : "Le moindre grain de sable peut venir enrayer la machine"

“La situation n’était pas très claire au départ, mais il semblerait que cela soit dû à une grève de l’ensemble du secteur GNL (gaz naturel liquéfié, NdlR), en Australie, commente Damien Ernst, spécialiste en énergie et professeur à l’Université de Liège. Ce mouvement – dont le secteur représente 10 % du marché mondial – a provoqué un mini-vent de panique sur les marchés, avec une hausse de près de 25 % pour les produits qui doivent être livrés en septembre. Pour les livraisons prévues durant l’hiver, il faut compter +10 %.”

Voilà bien une preuve que la situation reste tendue vu la diminution des ressources liée aux sanctions envers la Russie. “Le moindre grain de sable peut venir enrayer la machine, commente-t-il. On sortait d’une période baissière, mais on semble entrée dans une zone grise avec des prix qui risquent de repartir à la hausse et qui vont se faire ressentir pour les consommateurs.”

Quid alors de nos contrats d’énergie ? Faut-il attendre de nouvelles hausses de prix ? “On ne peut jamais rien assurer, mais le seul conseil formel que je peux donner, c’est d’opter au plus vite pour un contrat fixe, lance-t-il. Le risque de voir les prix repartir à la hausse est trop élevé. Cet exemple peut être suivi par d’autres, comme des frappes sur les infrastructures gazières sur le front russo-ukrainien. Je dirais qu’aujourd’hui, prendre un contrat fixe, c’est comme s’offrir une assurance habitation !”

L’autre question est alors : ces contrats fixes sont-ils intéressants ? Actuellement, et sous réserve d’une possible augmentation des prix en septembre, les contrats variables coûtent toujours moins cher. On parle tout de même de plusieurs dizaines d’euros par mois, en fonction de votre consommation. Mais les contrats fixes offrent la sécurité de fixer un prix unique pour un an, quoi qu’il se passe sur les marchés. Le conseil à suivre est de surveiller la situation sur les marchés d’ici à la fin août. Si les prix devaient continuer à grimper, il faudra passer au fixe avant la mise à jour des prix, début septembre.