Chauffage au sol : cette start-up belge qui peut vous faire économiser entre 30 et 40 % d’énergie

”Notre entreprise concurrente est en fait notre ancien employeur, raconte Michael Gilis, CEO de Chauffage Sol Fraisé. Pendant un an et demi, nous avons fait passer leur chiffre d’affaires de 250 000 à 850 000 euros. Mais pour divers motifs de désaccord nous avons décidé de créer notre propre société.” La start-up possède un capital de départ de 140 000 euros dont 70 000 euros investis par la Wallonie WAPINVEST.

Un degré en à peine 30 minutes

Mais qu’est-ce que ce fameux chauffage sol fraisé ? Contrairement à un chauffage au sol classique pour lequel les tuyaux dans lequel circule l’eau chaude sont situés dans la chape (à 6 centimètres), le fraisage du chauffage sol fraisé consiste à creuser des “gorges” (sortes de rigoles) directement en contact avec la finition (carrelage, parquet…) et dans lesquelles sont placés les tuyaux chauffants.

Le fraisage permet de creuser les "gorges" dans lesquelles vont circuler les tuyaux chauffants. ©Copyright www.chauffagesolfraise.com

”Grâce à cette proximité, il y a beaucoup moins d’inertie. Quand le thermostat change, il faut entre 20 et 30 minutes pour perdre ou gagner 1 degré, tandis qu’avec un chauffage sol classique il faut attendre au moins 4 heures ! s’exclame Michael Gilis. C’est pourquoi, quand la température d’une pièce augmente avec le soleil derrière une baie vitrée par exemple, il peut faire trop chaud même en hiver car la température ne baisse pas suffisamment rapidement. Avec le chauffage sol fraisé, il n’y a pas besoin de chauffer quand on n’est pas là puisque la température augmente et baisse rapidement. On peut simplement chauffer 2 heures le matin et 6 heures le soir par exemple, quand une installation traditionnelle tourne 24h/24 7j/7 d’avril à octobre. En moyenne, cette technologie permet d’économiser entre 30 et 40 % d’énergie, et donc de rejeter d’autant moins de CO₂.”

À noter que pour une rénovation, il est possible de fraiser directement dans du carrelage existant par exemple, puis de recouvrir le tout avec un nouveau revêtement.

Entre 60 et 70 euros du mètre carré

À l’installation, le chauffage sol fraisé est entre 5 et 10 euros plus cher au mètre carré. Comptez environ 60 euros/m² dans le cas d’une chape ou du gyps, ou 70 euros/m² pour du carrelage (40 % moins rapide à installer). Chauffage Sol fraisé se targue de pouvoir travailler sur absolument tous les supports, puisque le gyps par exemple permet de mettre du chauffage sur une structure en bois (plancher). “Nous utilisons des machines très performantes qui permettent un fraisage sans eau. Nous ne refusons aucun type de chantier, nous visitons chacun d’entre eux et nous effectuons les plans et études hydrauliques avec nos partenaires”, partage le CEO.

En à peine cinq mois, Chauffage Sol Fraisé a mené à bien près de 120 chantiers, chez des particuliers sur du neuf ou en rénovation, mais aussi pour des professionnels (plombiers, chauffagistes, frigoristes, installateurs de parquet…). L’entreprise traite jusqu’à 90 m² par jour dans le cas d’une chape ou de gyps, et jusqu’à 50 m² par jour pour le carrelage. En 2023, la start-up a déjà généré un chiffre d’affaires de 300 000 euros, vise les 800 000 euros sur l’année et ambitionne d’atteindre les 2 millions d’euros l’année prochaine. “Notre ambition est de devenir leader du chauffage fraisé en Belgique, mais aussi en France et au Luxembourg, territoires que nous allons développer en 2024. Cette année, nous devrions déjà quasiment être rentables”, appuie Michael Gilis.

Chaîne YouTube, télévision&Cie

En outre, la start-up ne lésine pas sur les moyens en termes de marketing et de communication. La jeune pousse de 5 collaborateurs travaille avec l’équipe marketing de Nexuro-Digital et les vidéastes de Gogor Prod pour se faire connaître. Un investissement de 3000 euros par mois. Chauffage Sol Fraisé possède également une chaîne YouTube, est passée à la télévision flamande et alloue un budget d’environ 30 000 euros par an pour participer aux grands salons du secteur (Batireno, Bois&Habitat, Batimoi…).

La start-up vient de signer un partenariat exclusif avec Giacomini pour devenir son installateur officiel de chauffage sol fraisé, et est en discussion avec les producteurs de chauffage par le sol Henco, Comap, Radson, Reheau, ainsi que Thomas&Piron et Jumat. Finalement, Chauffage Sol Fraisé compte lever 200 000 euros très prochainement. “Nous sommes 'en mode start-up', nous sommes même 'en mode guerre'. Le but est de croître rapidement, avec encore 4 recrutements cette année et 5 l’année prochaine dont un vendeur en Flandre. L’ouverture de capital est prévue pour septembre, avec la Région qui nous suit en 1 pour 1 via le fonds Wapinvest”, conclut, décidé, le CEO de la jeune pousse.