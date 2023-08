Les Belges sont les plus riches au monde

Surprise, vous êtes riches. Selon le Gobal Wealth Report annuel du Crédit Suisse, les Belges ont le patrimoine médian le plus élevé au monde avec 249 940 dollars (228 883 euros) de richesse médiane pour un adulte en 2022. La médiane signifie que la moitié des adultes belges possèdent plus de 228 594 euros et l’autre moitié moins.