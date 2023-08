La Belgique a seulement le 13e meilleur taux d'épargne en Europe : et dans le monde ?

D’après les dernières données disponibles des comptes nationaux de la Banque mondiale et des fichiers de données des comptes nationaux de l’OCDE – rassemblées par le comparateur de produits financiers Hellosafe – le taux d’épargne de la Belgique est de 26,44 %. Cette valeur est exprimée en pourcentage du PIB et correspond donc à l’ensemble de l’épargne détenue par les ménages belges rapporté au PIB national.

Qu’est-ce que cela signifie par rapport à nos voisins européens ? Entre 2011 et 2021, le taux d’épargne en Belgique a été légèrement plus élevé que celui de l’ensemble de l’Union européenne. En raison de l’épidémie de Covid-19, ces valeurs tant pour la Belgique que pour l’Europe ont considérablement augmenté. “Cependant, la Belgique ne se situe qu’à la 13e position du classement européen avec ses 26,44 % de taux d’épargne, sur 31 pays”, commente Alexandre Desoutter, directeur des relations publiques chez Hellosafe.

C’est en Irlande que la situation est la meilleure pour les épargnants avec 38,95 %. Le Danemark, la Suède, l’Allemagne et l’Estonie complètent le top 5.

À l’inverse, les Grecs ont le taux d’épargne le plus faible de l’Union européenne avec seulement 10,7 % du PIB. En Grèce, les citoyens ont une capacité d’épargne 3,6 fois moins élevée qu’en Irlande. Chypre, la Roumanie, la Slovaquie et le Portugal sont également dans la toute fin du classement.

Le Qatar champion du monde

De son côté, le Qatar est champion du monde avec un taux d’épargne de 51,4 % en rapport de son PIB. Le Brunéi (49,7 %) et les îles Vanuatu (48,4 %) frôlent également les 50 %. La Chine et Singapour complètent le top 5 avec respectivement 44,9 % et 44,2 %.

À l’inverse, sept pays d’Afrique se trouvent parmi les 10 pays dans le monde au taux d’épargne le plus faible. Les îles Tonga (4,6 %), la Guinée (1,9 %) et le Liban (-2,8 %) sont les trois pays où il est le plus difficile d’épargner, le Liban affichant même un taux d’épargne négatif, un cas unique sur un total de 132 pays. Le Soudan et les Seychelles font aussi partie de la queue de peloton avec 6,7 % et 7 % de taux d’épargne exprimé en pourcentage du PIB.

Dans le classement mondial, la Belgique se situe à la 51e place des États qui épargnent le plus dans le monde en rapport du PIB.