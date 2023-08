Est-ce le bon moment pour remplir sa cuve de mazout ? “Il n’y a pas de signal d’une hausse des prix dans l’immédiat”

Jusqu’à la fin juillet, les prix tournaient autour de 80 centimes du litre, avant une nouvelle hausse des prix qui sont repassés au-dessus d’un euro, à la mi-août. Depuis lors, les tarifs se sont maintenus. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle, même si on reste loin du record de l’automne dernier, quand le prix du mazout de chauffage avait dépassé la barre de 1,50 € du litre, soit plus d’un euro de plus qu’au début de l’année 2021.

Mais que faut-il faire, alors que l’automne 2023 approche et que les prix ont tendance à repartir à la hausse, quand la demande augmente ? “Le conseil le plus judicieux est de laisser la rentrée scolaire, de s’occuper du cartable de ses enfants et de vérifier l’évolution des prix au début du mois de septembre, indique Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco, la Fédération Belge des Négociants en Combustibles. Il n’y a pas de signal d’une hausse des prix dans l’immédiat, que du contraire. Le baril de pétrole devrait repartir à la baisse dans les prochains jours si on suit les tendances actuelles.”

Il faut donc jouer la montre, tout en surveillant le cours du baril sur les marchés, car “un petit élément géopolitique peut venir perturber la dynamique”, rappelle-t-il. “C’est plus vrai que jamais avec la guerre en Ukraine. Par ailleurs, il y a actuellement un manque d’eau dans le canal de Suez, qui pourrait provoquer des retards pour les tankers qui doivent passer par là pour livrer en Europe. C’est le genre de grain de sable qui peut tendre le marché.”